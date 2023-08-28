В Красногорске крупный пожар, горит жилой дом

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Жилой дом загорелся в Красногорске. Местые жители сообщают о сильном задымлении в ближайших районах. Об этом сообщает телеграмм-канал «Осторожно, Москва».
По предварительной информации, горит крыша жилого дома. Площадь пожара достигла 300 квадратов.
На место происшествия направлены экстренные службы. В настоящее время, информации о пострадавших нет. Причины возгорания не известны. В МЧС уточняют информацию по обратившимся за медицинской помощью лицам.
Прежде сообщалось о пожаре в строительном магазине в Нахабине.
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На место происшествия направлены экстренные службы. В настоящее время, информации о пострадавших нет. Причины возгорания не известны. В МЧС уточняют информацию по обратившимся за медицинской помощью лицам.
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Анастасия Крестьянова