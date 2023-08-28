В Красногорске локализовали крупный пожар в жилом доме

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Возгорание началось на верхнем этаже на балконе одной из квартир на последнем этаже четырехэтажного дома. Пожар локализовали на площади 900 квадратных метров.
На месте происшествия работают 10 пожарных расчётов, а также создан оперативный штаб.
Спасатели уже эвакуировали 30 человек, из них эвакуировано 5 детей.
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