В Красногорске локализовали крупный пожар в жилом доме

По информации СМИ, пожар начался в одной из квартир дома № 1 на Пионерской улице в Красногорске, возгорание началось на верхнем этаже. В результате, у дома полностью выгорела крыша площадью в 450 квадратных метров.

Возгорание началось на верхнем этаже на балконе одной из квартир на последнем этаже четырехэтажного дома. Пожар локализовали на площади 900 квадратных метров.

На месте происшествия работают 10 пожарных расчётов, а также создан оперативный штаб.





Спасатели уже эвакуировали 30 человек, из них эвакуировано 5 детей.

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