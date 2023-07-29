В Красногорске отравились 22 человека, 16 из них госпитализированы

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22 жителя Красногорска обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, 16 из них госпитализировали.
РЕН ТВ пишет, что состояние госпитализированных оценивается как среднее. 8 человек отпустили на амбулаторное лечение.
Причины массового отравления устанавливают. Сообщается, что у пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция.
Ранее в Тамбове едой из суши-бара «Суши Даром» отравились 17 человек, среди которых также оказалось четыре ребенка. Дети сейчас госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
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Причины массового отравления устанавливают. Сообщается, что у пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция.
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Мария Фирсова