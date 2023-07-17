В Красногорске рабочего из Африки убило током

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Мужчина включил прожектор в розетку и его ударило током. Он отработал на стройке всего 3 дня.
По информации СМИ, хозяин предприятия попросил своего знакомого, гражданина Узбекистана, провести работы по обслуживанию территории. Когда владелец вернулся, чтобы принять работу – его приятеля нигде не было. Спустя время, сотрудники пивоварни сообщили, что один из чанов с хмельным напитком почему-то открыт. На его дне обнаружили бездыханное тело рабочего.
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