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В Красногорске рабочего из Африки убило током

17 июля 2023, 13:36

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Гражданин Намибии скончался от удара током на стройке в деревне Раздоры Красногорского городского округа Подмосковья.
Рабочий спустился на минус первый этаж здания, где скопилась вода после дождей, пишет «Московский Комсомолец».

Мужчина включил прожектор в розетку и его ударило током. Он отработал на стройке всего 3 дня.


Ранее на подмосковной пивоварне наемный рабочий погиб в чане с алкогольным напитком, сообщает «Московский комсомолец».

По информации СМИ, хозяин предприятия попросил своего знакомого, гражданина Узбекистана, провести работы по обслуживанию территории. Когда владелец вернулся, чтобы принять работу – его приятеля нигде не было. Спустя время, сотрудники пивоварни сообщили, что один из чанов с хмельным напитком почему-то открыт. На его дне обнаружили бездыханное тело рабочего.

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#Красногорск
#стройка
#рабочий
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Комлесхоз рассказал, в каких местах ожидается повышенная пожароопасность
17 июля 2023, 13:37

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

17 и 18 июля на большей части Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

В пятницу, 14 июля на землях лесного фонда Подмосковья был зафиксирован один пожар 0,01 га на территории Бородинского лесничества, на тушение которого задействовали 7 единиц техники и 21 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в день обнаружения.

За выходные дни, 15 и 16 июля, пожары на территории Подмосковья зафиксированы не были.

В Комитете лесного хозяйства сообщили, что 17 июля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. 18 июля на большей части земель Подмосковья ожидают II класс пожарной опасности, в  Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах передают III класс пожарной опасности.

19 июля на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#Пожар
#пожарная обстановка
#пожарная опасность
#Комлесхоз
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Глава КПРФ Зюганов сообщил об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана
17 июля 2023, 13:01

Фото: iStock/MattGush

Руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что убит лидер приднестровской компартии Олег Хоржан. Об этом Зюганов заявил в ходе пресс-конференции, которая посвящена итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в новом политическом сезоне.
Отмечается, что партия требует приступить к расследованию преступления. 

В телеграм-канале партии КПРФ дополнили, что подробности трагедии выясняются.

Напомним, Олег Хоржан занимал пост председателя Приднестровской коммунистической партии с мая 2003 по 19 мая 2018 года. Лидер компартии принимал активное участие в воссоздании на территории Приднестровской Молдавской Республики Коммунистической партии и республиканской комсомольской организации.

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#КПРФ
#Зюганов
#Олег Хоржан
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Очевидец рассказал, что во время теракта на Крымском мосту было два взрыва
17 июля 2023, 12:55

Фото: istockphoto / RamonCast

Во время атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост было два взрыва. Мужчина рассказал, что они семьями ехали в Крым на двух автомобилях.
Об этом RT рассказал муж сестры погибшей при теракте на мосту Натальи Кулик Сергей Шестаков. Машина Шестаковых уехала вперёд, когда иномарка семьи Кулик задержалась, потому что её направили на досмотр.

Вскоре после того, как семья Кулик выехала с пункта досмотра, произошел взрыв. 

Напомним, что при теракте погибли два человека из Белгородской области, также травмы получила 14-летняя девочка. Она госпитализирована состоянии средней степени тяжести.

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#Крымский мост
#теракт
#взрыв
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Санавиация доставила девочку, пострадавшую во время теракта на Крымском мосту, в Краснодар
17 июля 2023, 12:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

14-летняя девочка, которая лишилась родителей и пострадала во время теракта на Крымском мосту, доставлена в больницу Краснодара.
Об этом рассказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
 
Девочка находится в сознании, её состояние оценивается как средней степени тяжести. С ней работают психологи.

Ранее сообщалось, что пострадавшая  потеряла память и не может вспомнить имена своих родителей.

После подрыва авто девочка-подросток не понимала, что происходит, несмотря на то, что фактически лежала на телах родителей, и рвалась к маме, думая, что та жива, пишет Shot.

Врачи увели её в машину скорой, убедив, что родители находятся в другой машине. На момент госпитализации у ребёнка оставалась амнезия.

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Пострадавшая девочка в теракте на Крымском мосту потеряла память
#Крым
#Крымский мост
#теракт
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Пострадавшая девочка в теракте на Крымском мосту потеряла память
17 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/VILevi

14-летняя девочка потеряла память и не может вспомнить имена своих родителей.
После подрыва авто девочка-подросток не понимала, что происходит, несмотря на то, что фактически лежала на телах родителей, и рвалась к маме, думая, что та жива, пишет Shot.
 
Врачи увели её в машину скорой, убедив, что родители находятся в другой машине. На момент госпитализации у ребёнка оставалась амнезия.
 
Девочку на вертолёте доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре. Состояние стабильное, но тяжёлое.
 
Ребёнка сопровождает Алёна Шестакова — сестра погибшей Натальи Кулик, матери девочки. Вместе с ней — её супруг Сергей. Их семья ехала впереди на другой машине, пишет Mash.

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#Крым
#Крымский мост
#теракт
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В Серове 3-летний ребёнок выпил растворитель в детском саду
17 июля 2023, 11:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

12 июля в детском саду 3-летняя девочка попила из бутылки, которую она нашла в шкафчике в раздевалке.
Выпитая жидкость оказалась растворителем. Врачи диагностировали у ребёнка термический ожог ротовой полости.
 
По данным прокуратуры Свердловской области, девочка добралась до шкафчика, где хранились потерянные вещи. Растворитель туда могла убрать воспитательница в мае, когда в детсаду красили игровое оборудование.
 
Прокуратура начала проверку.

Ранее в Китае казнили воспитательницу детского сада за то, что она подсыпала нитрит натрия в кашу детям. Приговор привел в исполнение народный суд средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань.

Из сообщения следует, что обвиняемая Ван Юнь была воспитательницей в детском саду, где она поссорилась с одним из преподавателей. Тогда она решила отомстить обидчику. 27 марта 2019 года она подсыпала нитрит натрия в кашу для детей из его группы, после чего 25 из них попали в больницу с отравлением. Позже один ребенок скончался.

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#детский сад
#ребёнок
#отравление
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Под Талдомом задержали двух создавших нарколаборатории приезжих
17 июля 2023, 11:11

Фото: Istockphoto / Roman Didkivskyi

Подмосковные полицейские задержали наркодельцов в деревне Карманово Талдомского городского округа. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанные – 22-летний житель Орла и 32-летний ранее судимый житель Волгоградской области. Их подозревают в незаконном изготовлении и хранении наркотиков для дальнейшего сбыта.
«Полицейские получили оперативную информацию и установили, что орловчанин арендовал частный дом в деревне Карманово для создания лаборатории по производству N-метилэфедрона. Там оперативники обнаружили и изъяли пластиковую банку с порошкообразным веществом коричневого цвета, 150-литровую бочку и 18 ёмкостей с жидкостями, а также приспособления для перемешивания и розлива», – пояснила Татьяна Петрова.
Эксперты выяснили, что изъятый порошок содержит наркотик N-метилэфедрон. Позже полицейские выявили в Тверской области ещё одну лабораторию, где подозреваемые производили наркотики. 
«При обыске бани в садовом товариществе у деревни Притыкино следователи изъяли пластиковую ёмкость и 14 пакетов с порошкообразным веществом, а также ёмкости общим объемом около 200 л с различным содержимым, весы и электромешалку», – добавила Петрова.
Помимо этого, по её словам, были изъяты мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей незаконную деятельность задержанных. Согласно результатам исследования, часть порошка содержит N-метилэфедрон. 
 
Один из злоумышленников рассказал, что полгода занимался изготовлением наркотиков для продажи через тайники-закладки. Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении и попытке сбыта наркотических средств. Судом заключил подозреваемых под стражу.

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#Московская область
#Подмосковье
#наркотики
#полицейские
#Талдом
#преступники
#Татьяна Петрова
#уголовное дело
#МВД
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Медики рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту
17 июля 2023, 10:58

Фото:istockphoto/Pornpak Khunatorn

14-летняя пострадавшая в сознании и дышит самостоятельно.
Shot пишет, что у подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и повреждения грудной клетки. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.
 
С пострадавшей работает консилиум из врачей. Если позволит состояние девочки, её на вертолёте доставят из Темрюка в Краснодар. Санавиация уже вылетела.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков. При этом он уточнил, что родители ребенка погибли.
По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Крым
#Крымский мост
#ЧП
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Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту
17 июля 2023, 10:33

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти Белгорода возьмут на себя расходы на похороны погибших жителей Белгородской области при атаке на Крымский мост. Об этом Гладков сообщил во время оперативного совещания.
Отмечается, что семьи погибших, а также раненая девочка, которая, по предварительным данным, имеет ранение средней тяжести, получат выплаты. 

Гладков дополнил, что о состоянии пострадавшей девочки ему будет докладывать министр здравоохранения Андрей Иконников. Уточняется, что при необходимости ребенка могут транспортировать в Москву для лечения.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.

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#Гладков
#Белгородская область
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#Крымский мост
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