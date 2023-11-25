Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Красногорске упал кран, пострадал крановщик

В Красногорске упал кран, пострадал крановщик

25 ноября 2023, 15:22
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Крановщик пострадал при падении строительного крана в подмосковном Красногорске.
Shot пишет, что ЧП случилось во время сноса горнолыжного комплекса «Снежком». Рабочие перегрузили технику, и она рухнула.
Стрела крана повредила кровлю и фасад соседнего здания.


Ранее сообщалось, что в Краснодаре пьяный пассажир избил девушку-таксистку, которая отказалась исполнить его требование о немедленной остановке.

«Мне пришлось выбежать с машины и молить о помощи. Хочу выразить благодарность всем таксистам, ребятам с ММА и сотрудникам полиции, оказавшим поддержку», —рассказала пострадавшая.
Читайте также:

В Краснодаре бойцы ММА и полиция помогли избитой таксистке

В Москве айтишник избил дочь за увлечение компьютерными играми

В Братске руководителя детского городского парламента подозревают в педофилии
#подмосковье
#подмосковные стройки
#новости
#новости подмосковья
#происшествие
Читайте нас в
На школьника оформили кредит на 250 тысяч рублей во время игры в GTA
25 ноября 2023, 15:54

Фото: istockphoto/Fabio Camandona

Мошенники оформили на 17-летего подростка кредит в 250 тысяч рублей, пока он играл в онлайн-игру GTA 5.
Об этом рассказал источник РЕН ТВ, который знаком с ситуацией. Во время игры модератор с никнеймом gosugameer сообщил 17-летнему школьнику, что его версия игры не лицензирована, и его заблокируют на сервере. Чтобы избежать этого, подростку нужно было включить демонстрацию экрана своего телефона. Школьник выполнил требование. Модератор увидел, что на телефон установлено приложение банка, и попросил зайти в него, но подросток отказался. 

«Gosugameer попросил зайти мальчика в сообщения, куда сразу стали приходить сообщения с паролями для доступа к банку и перевода денег. Подросток сразу отключил демонстрацию экрана, однако преступник успел оформить кредит на 250 тысяч», - сообщил источник. 
Мошенник вывел со счета 50 тысяч рублей из общей суммы кредита. Банковский счет оформили на маму школьника. Она обратилась с заявлением в полицию. В МВД инициировали проверку. 

Читайте также:

В Красногорске упал кран, пострадал крановщик

В Москве айтишник избил дочь за увлечение компьютерными играми

В Краснодаре бойцы ММА и полиция помогли избитой таксистке
#подростки
#школьник
#новости
#полиция
#компьютер
Читайте нас в
В Краснодаре бойцы ММА и полиция помогли избитой таксистке
25 ноября 2023, 15:03

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В Краснодаре пьяный пассажир избил девушку-таксистку, которая отказалась исполнить его требование о немедленной остановке.
Об этом таксистка я рассказала Telegram-каналу «Типичный Краснодар».

24 ноября женщина приняла заказ от семейной пары из Комсомольского района. Сначала всё было нормально, пассажир ехал молча, но потом внезапно схватил таксистку и потребовал остановить автомобиль. К тому же он попытался выгнать из салона свою жену, которая попросила водителя не останавливать машину. 

«На просьбу жены продолжить путь, я поехала, за что получила удар в лицо. Дальше были угрозы. Мне пришлось выбежать с машины и молить о помощи. Хочу выразить благодарность всем таксистам, ребятам с ММА и сотрудникам полиции, оказавшим поддержку», —рассказала пострадавшая. 
Ранее сообщалось, что в Сургуте таксист, уроженец одной из среднеазиатских республик, привёз двух женщин по неправильному адресу, за что получил от них замечание. Когда он всё-таки доставил пассажирок туда, куда им требовалось, одну из них он выволок из салона машины за капюшон и бросил в снег.

Читайте также:

Жительница Петербурга донесла на таксиста, который затронул тему СВО во время поездки

В Сургуте таксист-мигрант вышвырнул пассажирку из машины из-за замечания

Женщина угнала такси после того, как таксист отказался от секса с ней


 
#такси
#происшествие
#женщины
#полиция
#новости
Читайте нас в
В Элисте люди насмерть отравились угарным газом
25 ноября 2023, 13:52

Фото: iStock/artolympic

Три человека скончались, отравившись угарным газом в Элисте, республика Калмыкия.
Об этом сообщила региональная прокуратура. В данный момент организована проверка по факту гибели трёх местных жителей. 

Следователи выяснят все обстоятельства и детали произошедшего. 

Ранее сообщалось, что три автомобиля - фура, бензовоз и легковушка- столкнулись на трассе в Саратовской области.

В региональном управлении ГИБДД рассказали, что два человека погибли, ещё двое пострадали. Авария случилась примерно в 9 часов 40 минут (8.40 по мск) в Советском районе рядом с поселком Пушкино. В ДТП столкнулись бензовоз, грузовик Isuzu и Volkswagen Polo. Водители бензовоза и грузовика погибли.

Читайте также:

Под Саратовом фура врезалась в бензовоз, есть погибшие

В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП, погиб водитель иномарки

В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом
#газ
#происшествие
#отравление
#полиция
#следствие
Читайте нас в
В Москве айтишник избил дочь за увлечение компьютерными играми
112: в Москве IT-специалист избил дочь за увлечение компьютерными играми
25 ноября 2023, 13:14

Фото: iStock/Zinkevych

В Москве отец-программист, избил дочь за её чрезмерное увлечение компьютерными играми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что мужчина, который сам является IT-специалистом, неоднократно избивал свою 13-летнюю дочь за то, что та часто играет в компьютерные игры или сидит в телефоне. 

В итоге ребёнок, уставший от постоянных конфликтов, позвонил в полицию. Медицинские работники выявили у девочки повреждение связок локтевого сустава.

Вызванный в отделение полиции отец ребёнка начал объяснять, что дочь совсем не уделяет внимание учёбе, потому что постоянно играет в компьютерные игры. По его словам, скандалы начинаются тогда, когда он пытается отобрать у дочери телефон или планшет. 

Бывшая жена программиста, с которой проживает дочь, потребовала возбудить уголовное дело в отношении экс-супруга. 

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка для выяснения виноватых с точки зрения закона. 

Читайте также:

Житель ЛНР бросил бомбу в автомобиль с женой и дочерью

В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом

В Братске руководителя детского городского парламента подозревают в педофилии
#происшествие
#избиение
#подросток
#компьютер
#игры
#полиция
Читайте нас в
В Братске руководителя детского городского парламента подозревают в педофилии
25 ноября 2023, 12:17

Фото: iStock/demaerre

С заявлением в полицию обратились родители девочки.
Mash пишет, что жертвой оказалась 15-летняя школьница. Якобы наставник слал ей интимные фото, трогал и намекал на интим. По словам родителей, они увидели в телефоне дочери переписку с педагогом, его обнаженные фото и грязные фантазии.

В разговоре с родителями девочка призналась, что 40-летний Сергей С. действительно домогался её последние 3 месяца. 

Педагога задержали и возбудили уголовное дело. 

При этом члены парламента отзываются о задержанном положительно. 

Задержанный является главой детского городского парламента и педагогом-организатором в местном ДК. Мужчина был удостоен почетной грамоты губернатора региона.

Читайте также:

В Петербурге куратора группы анонимных наркоманов обвинили в изнасиловании

Слесарь из Мурманской области попытался совратить школьницу с помощью песни

В Петербурге отец попытался изнасиловать свою 10-летнюю дочь
#насилие
#дети
#подростки
#педофилия
#полиция
Читайте нас в
Под Саратовом фура врезалась в бензовоз, есть погибшие
25 ноября 2023, 11:57

Фото: iStock/Anton Novikov

Три автомобиля - фура, бензовоз и легковушка- столкнулись на трассе в Саратовской области.
В региональном управлении ГИБДД сообщили, что два человека погибли, ещё двое пострадали.

Авария случилась примерно в 9 часов 40 минут (8.40 по мск) в Советском районе рядом с поселком Пушкино.

В ДТП столкнулись бензовоз, грузовик Isuzu и Volkswagen Polo. Водители бензовоза и грузовика погибли. 

Два человека из Volkswagen госпитализированы. 

Сегодня сообщалось о том, что на автодороге «Малоярославец-Боровск» случилась авария с участием автобуса, который перевозил детей. Водитель автомобиля Renault Logan врезался в автобус Фоксбас, который ехал из Калуги в Боровский район. 

Читайте также:

В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП, погиб водитель иномарки

В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом

В Санкт-Петербурге нашли скелет в колготках на чердаке дома
#дтп
#авария
#происшествие
#новости
#дорога
Читайте нас в
В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП, погиб водитель иномарки
25 ноября 2023, 11:31

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На автодороге «Малоярославец-Боровск» случилась авария с участием автобуса, который перевозил детей.
По предварительной информации калужского УМВД, примерно 10 утра в районе деревни Уваровское (Боровский район) водитель автомобиля Renault Logan врезался в автобус Фоксбас, который ехал из Калуги в Боровский район.

По данным региональной прокуратуры, экскурсионный автобус перевозил детей. Автобус съехал в кювет. 

Предварительно, водитель иномарки скончался.

«Пострадали шестеро детей из автобуса», - сказано в сообщении ведомства.
Обстоятельства ДТП и количество пострадавших в данный момент устанавливают. 

Читайте также:

В Тюменской области перекрыли движение на трассе из-за смертельного ДТП

При столкновении автобусов и грузовика в Карелии погибли четыре человека

В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла
#дтп
#аварии
#автобус
#дети
#новости
Читайте нас в
В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом
25 ноября 2023, 11:21

Фото: iStock/tiero

В Тюмени суд арестовал 28-летнего мужчину, расправившегося со спящей матерью.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. 

По версии следователей, вечером 21 ноября местный житель выпил и нанес 6 ударов кухонным ножом по спящей 61-летней матери. Удары пришлись в область шеи и тела. Женщина погибла.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что в Сочи арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены при их совместном ребёнке, об этом рассказали в Следственном комитете по Краснодарскому краю. Мужчина нанёс бывшей жене несколько ударов молотком, а затем добил ножом. Женщина скончалась на месте. 

Читайте также:

СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены

В Люберцах соцработница убила своего сожителя-подчинённого кухонным ножом

На убийцу Джорджа Флойда напали с ножом в тюрьме
#родители
#дети
#убийство
#суд
#происшествие
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге нашли скелет в колготках на чердаке дома
25 ноября 2023, 09:19

Фото: istockphoto/Tennessee Witney

Скелет женщины в колготках нашли на чердаке жилого питерского дома.
Об этом РЕН ТВ рассказал источник, который знаком с ситуацией. 

«На чердаке жилого дома на улице Беринга на Васильевском острове обнаружили скелет. Он был одет в колготки. Предположительно, останки принадлежат женщине»,- рассказал собеседник РЕН ТВ.
По факту обнаружения скелета началась проверка. Неизвестно, как долго разлагающийся труп пролежал на чердаке.

Ранее сообщалось, что останки людей нашли во время работ на Сетуньском проезде в Москве, где ранее находился ресторан «Гранатовый сад». В данный момент там идут работы по демонтажу подземных коммуникаций, во время которых на глубине 3,5 метра рабочие обнаружили 10 черепов, 17 позвонков, 30 рёбер и десятки других костей, а также две челюсти.

Читайте также:

Под рестораном в центре Москвы обнаружили останки более 10 человек

В Тюменской области нашли мёртвой пропавшую школьницу

Мать три месяца жила с мёртвыми детьми в квартире в Псковской области
#санкт-петербург
#скелет
#новости
Читайте нас в
Достижения.рф