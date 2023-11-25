В Красногорске упал кран, пострадал крановщик

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Крановщик пострадал при падении строительного крана в подмосковном Красногорске.
Shot пишет, что ЧП случилось во время сноса горнолыжного комплекса «Снежком». Рабочие перегрузили технику, и она рухнула.
Стрела крана повредила кровлю и фасад соседнего здания.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре пьяный пассажир избил девушку-таксистку, которая отказалась исполнить его требование о немедленной остановке.
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Стрела крана повредила кровлю и фасад соседнего здания.
«Мне пришлось выбежать с машины и молить о помощи. Хочу выразить благодарность всем таксистам, ребятам с ММА и сотрудникам полиции, оказавшим поддержку», —рассказала пострадавшая.Читайте также:
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Мария Фирсова