В Красногорске загорелась квартира на 12-м этаже

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev
Сильный пожар начался в квартире одного из многоэтажных домов на Подмосковном бульваре в Красногорске, сообщает РЕН ТВ.
В настоящее время, информации о пострадавших нет. Сообщается, что возгорание началось на 12 этаже многоэтажного дома. Причины пожара устанавливаются.
На место инцидента прибыли экстренные службы.
Ранее сообщалось о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе. В результате происшествия, пострадали люди. По словам губернатора Московской области, в медучреждение Сергиева Посада поступило 43 человека. У некоторых пострадавших, 100%-е ожоги тела, им оказывается медицинская помощь.
Читайте также:
В Курской области полыхает мощный пожар
Взрыв разрушил швейный цех на территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде
При взрыве газа в жилом доме в Астрахани погибли два человека
На место инцидента прибыли экстренные службы.
Читайте также:
В Курской области полыхает мощный пожар
Взрыв разрушил швейный цех на территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде
При взрыве газа в жилом доме в Астрахани погибли два человека
Анастасия Крестьянова