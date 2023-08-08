В красногорском парке им. Д.М. Карбышева очистили пруд

Фото: Минэкологии МО
В рабочем посёлке Нахабино городского округа Красногорск очистили пруд в парке им. Д.М. Карбышева, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии. Работы проводили в рамках программы «100 прудов и озёр».
Всего с момента старта программы «100 прудов и озёр» в Подмосковье расчистили 139 водоёмов. В этом году планируют привести в порядок ещё 15.
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Лора Луганская