В Красноярске экстренно сел борт «Аэрофлота» – в кабину пилотов ломился пассажир

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В Красноярске совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» из-за военного, который пытался ворваться в кабину пилотов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел во время перелета «Боинга 777-300» из Владивостока в Москву в ночь на 22 октября. 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады начал требовать, чтобы ему открыли пассажирскую дверь» самолёта.
Когда его попытались успокоить бортпроводники, то дебошир направился в кабину пилотов, чтобы решить «проблему». Командир воздушного судна сообщил о дебоше на борту самолета и принял решение совершить экстренную посадку на запасной аэродром в Красноярске.
После посадки сотрудники полиции сняли мужчину с рейса.
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Когда его попытались успокоить бортпроводники, то дебошир направился в кабину пилотов, чтобы решить «проблему». Командир воздушного судна сообщил о дебоше на борту самолета и принял решение совершить экстренную посадку на запасной аэродром в Красноярске.
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Екатерина Коршунова