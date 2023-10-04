В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе «Русала»

Фото: Фотобанк Московской области
В Красноярске на алюминиевом заводе «Русала» загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
В пресс-службе «Русала» проинформировали, что в настоящее время пожар потушен.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
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«Поступило сообщение о пожаре на территории завода КРАЗ. Загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров», — цитирует агентство сообщение МЧС.
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Диана Аванесян