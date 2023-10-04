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В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе «Русала»

04 октября 2023, 06:28
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

В Красноярске на алюминиевом заводе «Русала» загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
В пресс-службе «Русала» проинформировали, что в настоящее время пожар потушен.

«Поступило сообщение о пожаре на территории завода КРАЗ. Загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров», — цитирует агентство сообщение МЧС.


Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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#мчс
#пожар
#происшествия
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В Алтайском крае ФСБ задержало мужчину за подготовку теракта в интересах Украины
04 октября 2023, 06:45

Фото: iStock/irene_rebrova

УФСБ России по Алтайскому краю задержало мужчину, который прибыл в этот регион, чтобы совершить теракт «по заданию запрещенной проукраинской террористической организации». Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.
По сведениям оперативников, 35-летний уроженец Челябинской области должен был с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) взорвать здание администрации города Рубцовска.

При обыске в съемной квартире задержанного были найдены компоненты и химические вещества для изготовления СВУ, а также уже созданную кустарным способом взрывчатку массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Мужчину задержали в результате операции, совместно разработанной и проведённой сотрудниками управлений ФСБ России по Алтайскому краю и Челябинской области. Сейчас он арестован, на него возбуждено возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на совершение террористического акта» и «незаконное хранение взрывчатых веществ» и предъявлены соответствующие обвинения.

Ранее УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене.

Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали.

Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца.

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#фсб
#теракт
#задержание
#украина
#алтай
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Богомаз: В Брянской области сбит украинский беспилотник
04 октября 2023, 06:27

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Даничев

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Вечером 3 октября Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило о том, что российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и украинский беспилотник в Белгородской области.

При этом, ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма. Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины, в том числе главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку и  командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.

По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#брянск
#бпла
#украина
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СК: На Камчатке 22-летняя девушка погибла в банном чане
СК: На Камчатке 22-летняя девушка погибла в банном чане на Халактырском пляже
04 октября 2023, 04:53

Фото: Фотобанк Московской области

Следователи на Камчатке проводят проверку по факту смерти на Халактырском пляже 22-летней девушки. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на краевой СУ СК РФ.
Предварительно, 2 октября ночью девушка купалась в банном чане, расположенном на пляже. Спустя некоторое время она перестала подавать признаки жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть отдыхающей.

«Девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вероятной причиной смерти могла стать сердечная недостаточность», — цитирует издание сообщение Следственного комитета.

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#смерть
#медики
#происшествия
#девушка
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DM: Британская разведка сообщила о гибели 55 моряков с подлодки КНР
04 октября 2023, 04:39

Фото: iStock/Alexyz3d

Британская разведка заявила, что подлодка ВМФ Китая в Желтом море попала в ловушку для британских и американских судов. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что авария случилась в ходе выполнения миссии 21 августа. В результате происшествия 55 моряков погибли — 22 офицера, 17 матросов, девять старшин и семь курсантов. В их числе капитан подводного судна Сюэ Юн-Пэн.

Издание отмечает, что независимого подтверждения предполагаемой гибели подводной лодки КНР в настоящее время в открытом доступе нет.

Пекин со своей стороны опроверг предположения об инциденте как «полностью ложные». Тайвань сделал аналогичное заявление.

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#авария
#происшествия
#заявление
#китай
#лодка
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Ngs: 14-летнюю девочку, изрезавшую подругу ножом, направили к психиатру
04 октября 2023, 03:56

Фото: iStock/sudok1

В Новосибирской области 14-летнюю школьницу, напавшую с канцелярским ножом на девочку, направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом пишет Ngs.ru со ссылкой на правозащитницу Анну Тажееву.
Отмечается, что инцидент случился 1 октября. Две школьницы 13 и 14 лет отправились в лес на прогулку. Там подруги поссорились, и старшая изрезала приятельницу канцелярским ножом. В результате происшествия у школьницы пострадали жизненно важные органы, врачи своевременно оказали ей необходимую помощь.

В настоящее время против нападавшей возбуждено уголовное дело, ей грозит до шести лет колонии.

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#врачи
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#человек
#инцидент
#происшествия
#девочка
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Гладков: Над Белгородом работает ПВО, сбиты воздушные цели
04 октября 2023, 01:39

Фото: iStock/dk_photos

Над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО, сбиты воздушные цели, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на земле уже работают оперативные службы.
Ранее местные белгородские паблики сообщили о многочисленных взрывах над городом. По словам жителей города, в общей сложности уже прозвучало не менее десятка залпов.

Вечером 3 октября Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило о том, что российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и украинский беспилотник в Белгородской области.

При этом, ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма. Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.


Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины, в том числе главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку и  командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.

По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#белгород
#взрывы
#пво
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В Удмуртии мужчина убил водителя, угнал машину и погиб в ДТП
В Удмуртии мужчина угнал машину газовой службы, убив водителя, и погиб в ДТП
04 октября 2023, 01:05

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Удмуртии мужчина убил водителя автомобиля газовой службы, угнал машину и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Удмуртии.
Инцидент произошёл в городе Можге. На водителя автомобиля аварийно-спасательной газовой службы «ГАЗ Соболь» с ножом напал неизвестный мужчина. Потерпевший в результате полученный ранений скончался.

«Около села Алнаши злоумышленник выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии злоумышленник скончался на месте. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь», — проинформировали в Следственном комитете.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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#уголовное газ
#столкновение
#аварии
#человек
#инцидент
#мужчина
#дтп
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В Новосибирской области 12-летний ребёнок умер на пороге школы
В новосибирском Бердске 12-летний ребёнок умер, поскользнувшись у входа в лицей
04 октября 2023, 00:14

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В городе Бердск Новосибирской области 12-летний мальчик умер перед зданием лицея. Об этом говорится в Телеграм-канале Mash Siberia.
В публикации говорится, что у входа в лицей ребёнок поскользнулся, упал и ударился о бордюр головой. Медики, прибывшие к месту инцидента, не смогли спасти школьнику жизнь.

Отмечается, что мальчик занимался хоккеем и выступал за «Кристалл». В память о друге партнёры по команде сделали постамент.

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#медики
#мальчик
#лицей
#школа
#гибель
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ANSA: Более 20 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Венеции
03 октября 2023, 23:07

Фото: iStock/conejota

Более 20 человек погибло в результате крушения автобуса, который упал с моста в материковом квартале Местре в Венеции. Об этом сообщает итальянское национальное информагентство ANSA. Среди жертв оказалось двое детей.
По предварительным данным, автобус пробил ограждение, пролетел около 10 метров, задел линию электропередачи, ударился о землю и моментально вспыхнул. Так как он работал на метане, часть людей сгорела заживо.

Авария произошла в Местре, материковом районе Венеции, с островной частью его соединяет автомобильный и железнодорожный мост Свободы. 

Автобус арендовал для своих постояльцев кемпинг Jolly в Маргере, среди пассажиров были туристы разных национальностей. Как рассказал мэр Венеции Луиджи Бругнаро, у некоторых из них украинские паспорта, . 

Итальянские власти сообщают о том, что погиб 21 человек, ещё 12 получили ранения. Пятеро пассажиров остаются пропавшими без вести.

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