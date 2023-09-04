В Красноярске пенсионер выстрелил в собутыльника из ручки

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В Красноярском крае пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом из-за выстрела в собутыльника из стреляющей ручки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Уточняется, что один из гостей пенсионера во время распития алкоголя в какой-то момент стал отказываться уходить и оскорблял присутствующих. В ответ на такое поведение хозяин участка выстрелил с расстояния около метра в ногу мужчины из ручки. После этого потерпевший убежал, а присутствующие даже не успели понять, что произошло. Из бедра мужчины медики достали фрагмент пули 5,6-мм калибра.
Знакомые подарили пенсионеру ручку-пистолет в 2018 году. Согласно результатам экспертизы, ручка обладает достаточной поражающей способностью, являясь огнестрельным гладкоствольным однозарядным пистолетом
Стрелку может грозить до пяти лет лишения свободы.
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«Шестидесятилетний пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом за прекращение пьяного конфликта с помощью стреляющей авторучки», — проинформировали в надзорном ведомстве.
Стрелку может грозить до пяти лет лишения свободы.
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Диана Аванесян