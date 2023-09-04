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В Красноярске пенсионер выстрелил в собутыльника из ручки

В Красноярске пенсионер выстрелил в собутыльника из ручки
04 сентября 2023, 06:17
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Красноярском крае пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом из-за выстрела в собутыльника из стреляющей ручки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Уточняется, что один из гостей пенсионера во время распития алкоголя в какой-то момент стал отказываться уходить и оскорблял присутствующих. В ответ на такое поведение хозяин участка выстрелил с расстояния около метра в ногу мужчины из ручки. После этого потерпевший убежал, а присутствующие даже не успели понять, что произошло. Из бедра мужчины медики достали фрагмент пули 5,6-мм калибра.

«Шестидесятилетний пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом за прекращение пьяного конфликта с помощью стреляющей авторучки», — проинформировали в надзорном ведомстве.


Знакомые подарили пенсионеру ручку-пистолет в 2018 году. Согласно результатам экспертизы, ручка обладает достаточной поражающей способностью, являясь огнестрельным гладкоствольным однозарядным пистолетом

Стрелку может грозить до пяти лет лишения свободы.

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#пенсионер
#пистолет
#мужчины
#медики
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В Иране 6 человек оказались под завалами после взрыва в шахте
04 сентября 2023, 07:22

Фото: iStock/Leonid Ikan

6 человек оказались под завалами из-за взрыва на шахте в провинции Семнан на севере Ирана.
Fars пишет, что на месте работают экстренные службы.

«Произошёл взрыв на шахте Тазре в городе Дамган. В этот район направлены спасательные команды, которые оказывают помощь пострадавшим»,- сказано в сообщении.
Ранее в Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. Об этом Трутнев сообщил в ходе совещания во Владивостоке.

По словам Трутнева, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.

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#иран
#взрыв
#чп
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В США учительница занялась сексом со школьниками и попала под суд
04 сентября 2023, 07:12

Фото: iStock/kicsiicsi

В США по обвинению в совращении школьников арестована учительница из штата Алабама.
WSFA пишет, что под следствием оказалась 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост, которая работала в христианской школе города Люверн. По данным полиции, она отправляла свои непристойные фотографии минимум двум ученикам. Также сообщается, что она занималась сексом с учениками, которые были младше 19 лет.

Полиция начала расследование после обращения администрации школы.

Фрост уволилась по собственному желанию. Также её обвинили в распространении непристойных материалов среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в США работавшая в школе 41-летняя замужняя волонтерка изнасиловала ученика и попала в тюрьму.

Дженнифер Сесил из штата Миссури была арестована 17 июля. Ей предъявили несколько обвинений, связанных с насилием над несовершеннолетним. О произошедшем сообщил в полицию один из родителей подростка. В ходе допроса школьник подтвердил, что с декабря 2022 года по июль 2023 года он занимался сексом с Сесил у нее дома. Он также рассказал, что они обменивались откровенными фотографиями в соцсетях.

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#секс
#учитель
#школа
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В Турции из-за наводнений погибли четыре человека
04 сентября 2023, 06:14

Фото: istockphoto/Sarah J Lee

Четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции. Также есть без вести пропавшие.
Hürriyet пишет, что Главное управление метеорологии предупреждало в субботу о том, что ожидаются сильные осадки во многих провинциях страны.
 
«В Аксарае один человек погиб и семь получили ранения в результате наводнения, когда была затоплена автозаправочная станция и затоплены автомобили»,-пишет газета.
Также в результате наводнения повреждена дорога. В районе Гюльшехир города Невшехир погибли два человека: они попали в паводковые воды вместе с автомобилем. Сообщается, что в Кайсери из-за проливных дождей переполнены русла ручьев.
 
Утонула 50-летняя женщина, которая находилась в одном из автомобилей, попавших в паводковые воды и провалившихся под землю. 13 человек, которые оказались на мели, были спасены.
 
Семь пострадавших были госпитализированы в Аксарайскую учебно-научную больницу.

«Спасатели продолжают поиски отца и его ребенка, которые считаются пропавшими без вести», - пишет Hürriyet.
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#турция
#наводнение
#чп
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На Камчатке мачеха истязала 13-летнего подростка за плохую успеваемость
04 сентября 2023, 04:31

Фото: iStock/zoka74

На Камчатке 13-летнего подростка за плохую успеваемость истязала мачеха. Об этом региональная прокуратура сообщает в своем Телеграм-канале.
В прокуратуре проинформировали, что прокурор Тигильского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней женщины, которая с октября 2020 года по апрель 2023 года из-за неудовлетворительной успеваемости и поведения ребенка избивала его, называя побои «воспитательными мерами».

В отношении местной жительницы завели уголовное дело по п."г" ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Ей грозит наказание сроком от трех до семи лет лишения свободы.

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#уголовное дело
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#ребёнок
#подросток
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В Измаиле Одесской области прозвучали взрывы
«Зеркало недели»: В Измаиле Одесской области прозвучали взрывы
04 сентября 2023, 03:41

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В украинском городе Измаил звучат взрывы, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Об этом пишет «Зеркало недели».
«В Измаиле взрывы», — пишет местное издание в Телеграм-канале.

Отмечается, что воздушная тревога на территории региона была объявлена в 2:00.

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#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
#украина
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В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека
Полиция: в Оттаве в результате стрельбы погибли два человека, шесть пострадали
04 сентября 2023, 03:19

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

Два человека погибли, а еще шестеро пострадали в результате стрельбы, произошедшей на свадьбе в столице Канады, по информации, предоставленной полицией Оттавы.
«Отдел убийств полиции Оттавы продолжает расследовать инцидент со стрельбой, в результате которого два мужчины погибли, а еще шесть человек получили ранения», — говорится в заявлении полиции в социальных сетях.
Телеканал CBC добавил, что на данный момент полиция не располагает какими-либо данными о подозреваемых.

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#полиция
#пистолет
#человек
#инцидент
#мужчины
#дома
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Более 20 рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах Москвы
В трех аэропортах Москвы более 20 рейсов задержали на прилет и вылет, 8 отменили
04 сентября 2023, 02:41

Фото: iStock/skyNext

В более чем 20 рейсах возникли задержки как на вылете, так и на прилете в трех московских аэропортах, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
В аэропорту Шереметьево замечено задержание восьми рейсов, в аэропорту Домодедово - 11, а еще четыре рейса были отменены.

По данным на 2:22 по московскому времени, в аэропорту Внуково также были задержаны четыре рейса, и такое же количество было отменено. Причины данных задержек не были уточнены.

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#шереметьево
#москва
#домодедово
#внуково
#задержание
#челябинск
#рф
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На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
МЧС: Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра
04 сентября 2023, 02:37

Фото: iStock/Bborriss

В понедельник на острове Парамушир в Курильских островах произошел выброс пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
Согласно информации, полученной от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения, выброс пепла произошел на вулкане Эбеко. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров от вулкана.

Отмечается, что население города Северо-Курильск, расположенного в непосредственной близости, не столкнулось с падением пепла, и запах сероводорода не был зафиксирован. В настоящее время нет угрозы для жизнедеятельности местного населения.

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#население
#мчс
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Над Курской область и у Крыма сбили два украинских беспилотника
Минобороны: Над Курской область и у Крыма сбили два украинских беспилотника
04 сентября 2023, 02:21

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО перехватили два над Черным морем у Крыма и в Курской области два украинских БПЛА самолетного типа. Об этом пишет РИА Новости.
В оборонном ведомстве уточнили, что попытка Украины совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории России была пресечена в 1:00.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», — информирует МО РФ.

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