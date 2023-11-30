В Красноярске пропала 15-летняя школьница, её разыскивают три дня

Фото: iStock/syahrir maulana
В Красноярске пропала 15-летняя школьница, об этом сообщили представители МВД по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, 28 ноября девочка отпросилась у мамы на ночёвку к подруге, та разрешила ей.
На следующий день матери позвонила учительница девочки и сказал, что её ребёнок так и не появился в школе. Взволнованная женщина поехала по адресу проживания подруги, к которой отпрашивалась ночевать её дочь. Бабушка подруги сказала ей, что пропавшей здесь вчера не было.
Отмечается, что на протяжении всего этого времени женщина продолжала звонить дочери на мобильный, однако, та не поднимала трубку.
В результате, мать всё же обратилась в полицию. Сейчас её разыскивают сотрудники правоохранительных органов и волонтёрские отряды.
Читайте также:
При пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб гражданин России
При столкновении автобуса и авто в Свердловской области погибли четыре человека
Минздрав: В результате израильского рейда в Дженине погибли двое детей
На следующий день матери позвонила учительница девочки и сказал, что её ребёнок так и не появился в школе. Взволнованная женщина поехала по адресу проживания подруги, к которой отпрашивалась ночевать её дочь. Бабушка подруги сказала ей, что пропавшей здесь вчера не было.
В результате, мать всё же обратилась в полицию. Сейчас её разыскивают сотрудники правоохранительных органов и волонтёрские отряды.
Читайте также:
При пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб гражданин России
При столкновении автобуса и авто в Свердловской области погибли четыре человека
Минздрав: В результате израильского рейда в Дженине погибли двое детей
Евгения Парфентьева