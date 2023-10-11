В Красноярске проверяют информацию о травле школьника из-за видео с тараканами

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Полиция проверяет информацию о травле школьника в Красноярске, разместившего в соцсетях видео об антисанитарии в школьной столовой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
«Сотрудники полиции проверяют информацию о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего. По словам школьника, в его адрес начали поступать необоснованные претензии и ругательства после того, как он разместил в социальных сетях информацию об антисанитарии в школьной столовой», — говорится в публикации.
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