В Красноярске родителей-сыроедов обвинили в смерти дочери, не получавшей белковой пищи

Фото: Фотобанк Московской области
В Красноярске супружеской паре предъявили обвинения по факту смерти их двухлетней дочери, которую родители с рождения лечили нетрадиционными методами и лишили белковой пищи. Об этом пишет RT со ссылкой на СУ СК РФ по Красноярскому краю.
«В Красноярске предъявлено обвинение супружеской паре в ряде преступлений в отношении двухлетней дочери», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что жители Красноярска не осуществляли своевременное и качественное кормление девочки с момента её рождения, полностью исключив из рациона ребёнка мясо, молоко, рыбу и яйца. Из-за этого у девочки развились анемия и хроническое расстройство питания.
Читайте также:
Мошенники украли со счета пенсионерки с Рублёвки более восьми миллионов рублей
Рабочего насмерть придавило бетонной плитой на севере Москвы
Подмосковные спасатели помогли 150-килограммовому пациенту, уснувшему с сигаретой
Диана Аванесян