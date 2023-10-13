В Красноярске родители-сыроеды убили двухлетнюю дочь

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В Красноярске двухлетняя девочка умерла в многодетной семье из-за родителей-сыроедов, которые также предпочитали нетрадиционную медицину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По версии следствия, 35-летний Денис и 36-летняя Светлана перестали употреблять в пищу мясо и рыбу несколько лет назад. Свою маленькую дочь они кормили также. Из-за неполноценной еды у ребенка развилось хроническое расстройство питания и анемия.
Кроме того, родители девочки были сторонниками нетрадиционной медицины. Они не водили девочку к врачам и сами также не обращались к медицинским специалистам.
Недавно ребенок заболел и остро нуждался в помощи врачей. Однако ее родители пренебрегли этим. Через два дня болезни девочка умерла.
Известно, что в семье растут еще две дочки четырех и семи лет. Против родителей возбуждено уголовное дело.
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Кроме того, родители девочки были сторонниками нетрадиционной медицины. Они не водили девочку к врачам и сами также не обращались к медицинским специалистам.
Известно, что в семье растут еще две дочки четырех и семи лет. Против родителей возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова