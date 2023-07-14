В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматического пистолета ногу девочке

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Шестилетний мальчик в Красноярске выстрелил из пневматического пистолета в ногу восьмилетней девочке, играющей в песочнице во дворе.
Шестилетний мальчик попросил пистолет пострелять. Взяв оружие, ребенок подошел к песочнице и прицелился в одну из песочных форм, но промахнулся и выстрелил в ногу девочке, которая находилась рядом. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. В настоящее время известно, что девочка направлена на амбулаторное лечение, ее жизни ничего не угрожает.
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