В Красноярске школьник собирался устроить теракт на рынке

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В Красноярске 16-летний школьник подозревается в подготовке теракта на местном рынке в Кировском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, молодого человека задержали еще в конце лета юноша был задержан в конце лета. Его заподозрили в планировании теракта на рынке.
В настоящее время девятиклассник находится в СИЗО. Официально информация пока не подтверждалась.
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«Также есть основания подозревать его в обучении для осуществления террористической деятельности. Он активно через интернет изучал возможность сбора взрывных устройств, для чего скачал книги через один из поисковиков», - говорится в сообщении.
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Элина Позднякова