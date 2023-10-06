В Красноярске школьник умер на физкультуре

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В Красноярске на уроке физ-ры 6 октября умер 11-летний школьник.
Ученик 5 класса потерял сознание. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть.
Сообщается, что скорая помощь прибыла на место быстро.
В данный момент дело расследуют следователи СК по Красноярскому краю. Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить причины смерти мальчика.
Ранее в городе Бердск Новосибирской области 12-летний мальчик умер перед зданием лицея. У входа в лицей ребёнок поскользнулся, упал и ударился о бордюр головой. Медики, прибывшие к месту инцидента, не смогли спасти школьнику жизнь.
Отмечается, что мальчик занимался хоккеем и выступал за «Кристалл». В память о друге партнёры по команде сделали постамент.
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«В момент трагедии в школе присутствовал медик. Он сразу прибыл на урок и начал оказывать ребенку помощь. Параллельно вызвали скорую», –сообщил РЕН ТВ источник.
В данный момент дело расследуют следователи СК по Красноярскому краю. Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить причины смерти мальчика.
Ранее в городе Бердск Новосибирской области 12-летний мальчик умер перед зданием лицея. У входа в лицей ребёнок поскользнулся, упал и ударился о бордюр головой. Медики, прибывшие к месту инцидента, не смогли спасти школьнику жизнь.
Отмечается, что мальчик занимался хоккеем и выступал за «Кристалл». В память о друге партнёры по команде сделали постамент.
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Мария Фирсова