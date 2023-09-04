В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт из Владивостока

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Борт направлялся из Владивостока в Москву, но экстренно сел в Красноярске.
Amur Mash. сообщает, что в полёте одному из пассажиров стало плохо. Экипаж решил совершить посадку. В аэропорту Airbus встретили медики. Пассажир, которому стало плохо, остался в Сибири. Остальные долетели до места назначения.
Ранее сообщалось, что в более чем 20 рейсах возникли задержки как на вылет, так и на прилет в трех московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
В аэропорту Шереметьево задержали 8 рейсов, в аэропорту Домодедово - 11, 4 рейса отменили.
По данным на 2:22 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержали 4 рейса, 4 отменено. Причины данных задержек не уточняются.
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Ранее сообщалось, что в более чем 20 рейсах возникли задержки как на вылет, так и на прилет в трех московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным на 2:22 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержали 4 рейса, 4 отменено. Причины данных задержек не уточняются.
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Мария Фирсова