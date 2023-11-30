В Красноярске спустя 23 дня нашли отца и сына, пропавших во время охоты

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев подал в отношении ГУ МВД Кубани гражданский иск на пять миллионов рублей из-за распространенного видео с обнаружением у него наркотиков. Футболист утверждает, что ролик, распространённый полицией, является фальсификацией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Жеребцова.