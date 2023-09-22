В Красноярске восьмилетний мальчик умер от неизвестной инфекции

Фото: iStock/ViktorCap
В Красноярске от неизвестной инфекции скончался восьмилетний школьник. Об этом сообщается в Телеграм-канале региональной прокуратуры.
«В рамках организованной доследственной проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти. Ее результаты поставлены на контроль в прокуратуре», — проинформировали в ведомстве.
Читайте также:
В Екатеринбурге нашли мертвыми в квартире психиатра Макроцкого и его сына-инвалида
В Санкт-Петербурге нашли девочку, пропавшую по дороге в музыкальную школу
В Мордовии 23 студента медколледжа отравились газом, пять из них в реанимации
Диана Аванесян