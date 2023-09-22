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В Красноярске восьмилетний мальчик умер от неизвестной инфекции

22 сентября 2023, 04:39
Фото: iStock/ViktorCap

Фото: iStock/ViktorCap

В Красноярске от неизвестной инфекции скончался восьмилетний школьник. Об этом сообщается в Телеграм-канале региональной прокуратуры.

18 сентября у мальчика заболел живот и началась рвота, а на следующее утро поднялась температура. Лечение, которое назначил врач, не помогала, и 20 сентября первоклассника госпитализировали. Позже ребёнок скончался в реанимации. Согласно посмертному диагнозу, причиной смерти стала неизвестная бактериальная инфекция.

«В рамках организованной доследственной проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти. Ее результаты поставлены на контроль в прокуратуре», — проинформировали в ведомстве.

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#инфекция
#проверки
#лечение
#температура
#врач
#контроль
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В Новосибирске ФСБ задержала высокопоставленных борцов с коррупцией из МВД
22 сентября 2023, 04:50

Фото: iStock/Yingko

В Новосибирске в рамках дела о сети нелегальных казино задержаны высокопоставленные сотрудники МВД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Речь идёт о замначальнике ОЭБиПК управления МВД по городу, начальнике организации, сотруднике отдела по борьбе с экономическими преступлениями и экс-начальнике ОЭБиПК УМВД по городу Новосибирск.

Сотрудников МВД подозревают в покровительстве игорному бизнесу. По информации «Комсомольской правды», мера пресечения для фигурантов будет избрана 22 сентября.

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В Красноярске восьмилетний мальчик умер от неизвестной инфекции

#мвд
#новосибирск
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В Санкт-Петербурге нашли девочку, пропавшую по дороге в музыкальную школу
22 сентября 2023, 02:00

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

В Санкт-Петербурге найдена одиннадцатилетняя девочка, которая ранее пропала по дороге в музыкальную школу. Об этом поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил 21 сентября во «ВКонтакте».
«Найдена. Жива», — говорится в сообщении.

Подробности обнаружения ребёнка волонтёрами в настоящее время не уточняются.

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#девочка
#поиски
#санкт-петербург
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В Екатеринбурге нашли мертвыми в квартире психиатра Макроцкого и его сына-инвалида
В Екатеринбурге нашли мертвыми в квартире психиатра Макроцкого и его сына
22 сентября 2023, 01:16

Фото: iStock/Dzurag

В Березовском Свердловской области мёртвыми обнаружили психиатра Николая Макроцкого и его сына-инвалида. Об этом пишут «Известия».
«19 сентября один из мужчин обнаружил в квартире тело отца и своего брата, который является инвалидом первой группы», — сообщил источник издания.

Когда на место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов, дверь квартиры была заперта изнутри. Отмечается, что в комнате была обнаружена предсмертная записка.

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#сотрудники
#врач
#психиатр
#смерть
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Строителя главной мечети Крыма задержали по делу о мошенничестве
РБК: Строителя главной мечети Крыма задержали по делу о мошенничестве
22 сентября 2023, 00:58

Фото: iStock/ Andrey Mikhaylov

Сотрудники правоохранительных органов 20 сентября задержали Энвера Эмираджиева, руководящего строительством Соборной мечети в Симферополе. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированный источник.
Собеседник издания не уточнил, связано ли задержание Эмираджиева со строительством мечети.

Гендиректора подрядной организации по строительству Соборной мечети подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159) УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По подозрению в мошенничестве также был задержан предприниматель Эдуард Кутуков.

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#предприниматель
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#мечеть
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Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко
22 сентября 2023, 00:14

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Южном окружном военном суде прокурор огласил обвинительное заключение в отношении четверых мужчин по делу о покушении на первого главу Донецкой Республики (ДНР) Александра Захарченко и ряде других преступлений. Об этом пишет РИА Новости.
На скамье подсудимых находятся Александр Погорелов, Александр Тимошенко,  Артём Ен и Василий Чурилов. По словам прокурора, в 2014 году СБУ создала для убийства Захарченко агентурную сеть.

Чурилову вменяют содействие террористической деятельности и участие в террористическом сообществе. Ён также обвиняется в содействии террористической деятельности, а Тимошенко — в шпионаже.

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#сбу
#суд
#обвинение
#днр
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В Тульской области электричество пропало из-за крыс, а не из-за взрывов
Baza: В Тульской области электричество пропало из-за крыс, а не из-за взрывов
22 сентября 2023, 00:02

Фото: iStock/jjgarcia03

В Тульской области произошла авария на подстанции, в результате которой без свет остались более пяти ​тысяч жителей города. Об этом пишет Baza.
В публикации говорится, что звуки взрывов не имеют отношения к аварии — источники канала проинформировали, что электричество пропало из-за крыс.

Предварительно, в ячейку вакуумного выключателя забрались несколько крыс и дотронулись до токоведущих частей, спровоцировав скачки электричества. Из-за этого в некоторых районах Тулы пропало электричество.

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#электричество
#аварии
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В Туле прогремело несколько взрывов, в части города погас свет
21 сентября 2023, 22:36

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Туле прогремело несколько взрывов, после чего в некоторых районах города пропало электричество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, очевидцы сообщили не менее, чем о трех взрывах в Туле. Сразу после этого, в большей части города пропало электричество. По предварительным данным, взрывы прогремели в Пролетарском районе. Официального подтверждения пока не было. Подробности выясняются.

По предварительной причине, причиной взрыва стала авария на подстанции. Без электричества остались около пяти тысяч человек в Зареченском районе. Для устранения аварии на место ЧП выехала аварийная бригада.

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#электричество
#чп
#взрывы
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В Москве из окна девятого этажа выпал ребенок, он погиб на месте
21 сентября 2023, 20:07

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве из окна девятого этажа в доме на ул. Изюмской выпал двухлетний ребенок, он погиб на месте. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Из окна квартиры 9 этажа жилого дома на ул. Изюмской выпал малолетний ребенок. Мальчик 2021 г.р. (2 года) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в момент падения ребенка в квартире были оба родителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

Накануне также сообщалось, что в Москве мужчина выпал из окна шестого этажа, пытаясь спасти котенка с карниза. Он два месяца пробыл в коме и скончался 19 сентября.

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#ребёнок
#уголовное мальчик
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В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке
21 сентября 2023, 18:07

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Сотрудники управляющей компании начали восстанавливать остекление в дома №9 по улице Октябрьской в Балашихе после взрыва в соседней девятиэтажке. Сотрудники УК обходят квартиры и выясняют, кому нужна помощь.
«Собираем данные, берём контактные телефоны. Сейчас, если есть большие повреждения пластиковых стеклопакетов, их закрывают полиэтиленом», – рассказала начальник отдела благоустройства УК «Квартал» Татьяна Гордейчук
К восстановлению остекления в лоджиях приступят позже. Также ожидают замерщика для пластиковых стеклопакетов.
«Вчера сотрудники управляющей компании приходили четыре раза, все данные сняли. Сегодня с утра был в ЖЭКе, ещё раз дал информацию. По срокам не определились, но сказали, что всё сделают. Записали количество окон, которые надо заменить», – поделился житель дома Роман Федяков.
Взрыв бытового газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Повторное обрушение произошло через несколько часов после взрыва во время разбора завалов. 
 
В результате ЧП семь человек, в том числе двое спасателей, погибли. Пострадали 20 человек, восемь из них госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались. 
 
Также спасатели эвакуировали 170 человек. Их направили в несколько пунктов временного размещения. 

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