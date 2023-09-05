В Красноярске возбудили уголовное дело после побега ребенка из детского сада

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В Красноярске из детского сада сбежал пятилетний мальчик, который был обнаружен позже в двух километрах от учреждения. Об этом региональная прокуратура сообщила в своем Телеграм-канале.
Инцидент случился 7 августа в детском саду №15. Мальчик сбежал, воспользовавшись моментом, когда воспитатель отвлеклась. Добежав до калитки, он позвонил в домофон, и охранник открыл ему, подумав, что выходит кто-то из родителей. Побег ребенка попал на записи камер видеонаблюдения.
Беглец около часа бродил по улицам один, пока его на проезжей части его не заметила случайная прохожая. Она и передала мальчика в полицию.
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Беглец около часа бродил по улицам один, пока его на проезжей части его не заметила случайная прохожая. Она и передала мальчика в полицию.
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Диана Аванесян