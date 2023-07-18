В Красноярске задержали 20 самолетов из-за густого тумана

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В красноярском аэропорту сообщили о задержки двадцати рейсов из-за густого тумана. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В публикации говорится, что четырнадцать рейсов из двадцати задерживаются на прилет, еще шесть - на вылет. Речь идет о самолетах из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Алматы, Ташкента, Минеральных Вод и Ташкента.
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Диана Аванесян