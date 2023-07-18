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В Красноярске задержали двух мужчин, вымогавших у Олега Митволя 100 млн рублей

18 июля 2023, 03:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В Красноярске задержаны двое мужчин за вымогательство 100 миллионов рублей у председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, находящегося под следствием.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в центре Красноярска с поличным были задержаны двое мужчин, вымогавших у Олега Митволя около 100 млн рублей за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу в его отношении. В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия. После допроса будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — цитирует ТАСС слова собеседника в правоохранительных органах.

Защита бывшего чиновника в свою очередь не стала давать комментариев до согласования позиции с Олегом Митволем.

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#Митволь
#Росприроднадзор
#арест
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В Новосибирске двух подростков подозревают в покушении на убийство одноклассника
18 июля 2023, 03:42

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

В Новосибирской области произошел громкий инцидент с участием трех подростков. Об этом пишет РИА Новости.
Ночью 29 июня молодые люди заманили ровесника к реке Иня возле населенного пункта Плотниково. Они брызнули ему в лицо перцовым баллончиком, избили и несколько раз порезали ножом.

На подростка, истекающего кровью, наткнулся местный рыбак. Врачам чудом удалось спасти жизнь жертве жестокого нападения. Когда пятнадцатилетний мальчик пришел в себя, он долго отказывался называть имена насильников.

В настоящее время подозреваемые задержаны, однако местные жители опасаются повторения нападений. Дело в том, что задержанные подростки из благополучных семей, а мать одного из них при этом трудится в судебной системе.

«Его мать работает в том суде. А бабушка ранее возглавляла сельсовет. И хотя уже давно на пенсии, у нее много влиятельных знакомых. Не исключено, что они вмешались в ситуацию», — цитирует агентство слова местной жительницы Натальи.

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#подростки
#Новосибирск
#покушение на убийство
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В Одессе и Николаеве произошли взрывы
18 июля 2023, 02:49

Фото: iStock/RamonCast

В Николаеве и Одессе раздались взрывы. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».
«Николаев, был слышен мощный взрыв», — говорится в публикации.

По предварительным данным, сработала система ПВО. Другие подробности в настоящее время неизвестны.

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#взрывы
#Украина
#Одесса
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В Москве полиция проверяет видео с избиением несовершеннолетних
18 июля 2023, 01:29

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полиция начала проверку после публикации видео с избиением несовершеннолетних. В настоящее время причастные устанавливаются, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал «Многонационал». На кадрах видно, как неизвестные жестоко избивают молодых людей ногами по голове. Предположительно, инцидент случился в Новой Москве.

«По факту публикации проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий, которые при установлении будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», - цитирует агентство сообщение правоохранительных органов.

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#полиция
#видео
#избиение
#подростки
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Движение по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме
18 июля 2023, 01:06

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проинформировал, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме. Об этом он написал в Телеграм-канале.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь», — говорится в публикации.

Хуснуллин добавил, что подготовка инфраструктурного объекта к запуску осуществлена в кратчайшие сроки. Согласно предварительной диагностике  конструкций пролетных строений, их состояние позволяет запустить безопасное движение.

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#Хуснуллин
#Крымский мост
#движение
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В Туле дебошир напал на полицейских с топором и ломом
17 июля 2023, 23:32

Фото: iStock/blinow61

В Туле правоохранители во время задержания дебошира были вынуждены применить табельное оружие. Мужчина напал на полицейских с топором и ломом, пишет Телеграм-канал Shot.
В полицию обратилась мать 48-летнего жителя поселка Красный из-за агрессивного поведения сына. Когда правоохранители прибыли на место, дебошир стал бросаться на них с ножами, а затем метнул в полицейских топор и лом.

Сотрудники применили табельное оружие, в результате чего буйный туляк получил ранение. Позже стало известно, что нападавший страдает шизофренией. Он также ранил сам себя в шею.

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#дебошир
#Тула
#полицейские
#топор
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В Польше разбился самолет, погибли 5 человек
17 июля 2023, 23:10

Фото: istockphoto/jaochainoi

В Польше упал самолет Cessna 208. В аварии погибли 5 человек, ещё 12 получили ранения.
ЧП случилось в Новодворском районе страны, пишет издание Rzeczpospolita.
 
«Самолет упал на людей в аэропорту Хрцинно под Насельском. Проводится спасательная операция. На место выехали многочисленные экстренные службы», — приводится сообщение издания.
С самолета производились прыжки с парашютом. В момент падения внутри Cessna 208 был только пилот. Аппарат рухнул на ангар, где люди укрывались от дождя. Причина падения пока не уточняется.

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#Польша
#самолет
#Cessna 208
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В Санкт-Петербурге пенсионер перепутал детей в детском саду и увёл домой чужую внучку
17 июля 2023, 22:18

Фото: istockphoto/Liderina

Питерские правоохранители были подняты по тревоге из-за заявления о похищении девочки.
«Фонтанка» пишет, что ЧП случилось в детском саду на улице Крыленко в Невском районе.
 
Полицейские оперативно разослали ориентировки, чтобы найти 6-летнюю девочку. Но вскоре выяснилось, что похитителем стал рассеянный пенсионер.
 
Пожилой мужчина пришел в детский сад за своей внучкой, но случайно перепутал девочек. Когда он привел девочку в чужой дом, родители быстро разобрались в случившемся.

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#Санкт-Петербург
#дети
#детский сад
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В массовой драке на востоке Москвы пострадали два человека
17 июля 2023, 21:59

Фото: iStock/mrohana

Десять человек, в том числе девять иностранцев, оказались в полиции после массовой драки на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка полиции.
По данным ведомства, драка произошла на бытовой почве. Отмечается, что пострадали два человека, их госпитализировали.

Сотрудник полиции сообщил, что на пятерых участников потасовки составили материалы по статье о мелком хулиганстве.

Уточняется, что было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Напомним, 9 июля на западе Москвы у кафе произошла драка со стрельбой, в результате которой два человека пострадали. Всех четырех участников преступления доставили в отдел полиции. По факту происшествия проводится проверка.

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#драка
#Москва
#происшествия
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В Смоленской области 5-летний ребёнок погиб на водном аттракционе
17 июля 2023, 21:50

Фото:istockphoto/aldarinho

Трагедия произошла в деревни Лебедки в Смоленской области. 5-летний ребёнок погиб на водном аттракционе
Пресс-служба регионального СК сообщает, что ребёнок катался на водных батутах в сопровождении отца и утонул. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках дела следователям предстоит оценить действия организаторов водного аттракциона.

Ранее сообщалось, что девочка 2008 года рождения утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительным данным, упал парень с «тарзанки», передает главное управление МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани поступило в 16:20.9 июля в 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки-подростка с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.

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#Смоленская область
#дети
#ребёнок
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