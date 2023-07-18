В Красноярске задержали двух мужчин, вымогавших у Олега Митволя 100 млн рублей

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В Красноярске задержаны двое мужчин за вымогательство 100 миллионов рублей у председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, находящегося под следствием.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий в центре Красноярска с поличным были задержаны двое мужчин, вымогавших у Олега Митволя около 100 млн рублей за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу в его отношении. В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия. После допроса будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — цитирует ТАСС слова собеседника в правоохранительных органах.
Защита бывшего чиновника в свою очередь не стала давать комментариев до согласования позиции с Олегом Митволем.
Читайте также:
ФСБ инкриминирует экс-замглавы Росприроднадзора хищение около 1 млрд рублей;
Суд заочно арестовал экс-замминистра энергетики Милова* за фейки о ВС РФ;
В Туле дебошир напал на полицейских с топором и ломом.
Диана Аванесян