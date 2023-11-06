В Красноярске задержали женщину, изрезавшую 16-летней девочке лицо

Фото: iStock/maxim4e4ek
Полиция установила личность и задержала женщину, которая напала на школьницу, отняла смартфон и изрезала ей лицо перочинным ножом.
Об этом пишет Telegram-канал «МВД 24». С заявлением в полицию обратились родители 16-летней школьница, которая шла из больницы через сквер Уютный. Неожиданно на неё набросилась незнакомая женщина и отобрала у неё телефон.
Девочка попыталась отнять смартфон, а женщина порезала ей лицо перочинным ножом. Школьница добежала до поликлиники. Там ей оказали первую помощь и вызвали полицию.
Через сутки женщину задержали. Ей оказалась ранее судимая 32-летняя жительница Красноярска. Возбуждено уголовно дело.
Читайте также:
В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля
В Крыму в результате ДТП опрокинулся микроавтобус с 15 пассажирами
В Петербурге ищут мужчину, который приставал к девятилетней девочке в самолёте
Девочка попыталась отнять смартфон, а женщина порезала ей лицо перочинным ножом. Школьница добежала до поликлиники. Там ей оказали первую помощь и вызвали полицию.
Читайте также:
В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля
В Крыму в результате ДТП опрокинулся микроавтобус с 15 пассажирами
В Петербурге ищут мужчину, который приставал к девятилетней девочке в самолёте
Мария Фирсова