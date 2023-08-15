В Красноярске загорелся жилой многоквартирный дом

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В Красноярске пятиэтажный жилой дом охвачен пламенем на территории в 500 кв. м, сообщили на официальном сайте МЧС региона.
«Сегодня рано утром в 05:45 (01:45 мск) было получено извещение о возгорании крыши пятиэтажки на переулке Маяковского. Общая площадь пожара достигла 500 кв. м», — говорится в отчете.По данным ведомства, 138 жителей, среди которых 11 детей, самостоятельно покинули здание. Жертв и пострадавших нет.
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