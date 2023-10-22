В Красноярске заметили медведя, который бродил по улицам

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Полицейские Красноярска ищут медведя, который бродил по городу.
Полицейские ищут медведя, которого видели жители Красноярска ночью во дворе жилого дома, пишет краевой главк МВД в Telegram-канале.
В дежурную часть полиции обратились жители Железнодорожного района краевого центра. Они рассказали, что во дворе жилого дома на улице Копылова видели медведя. На место направили наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали территорию, но хищника не обнаружили.
По камерам наблюдения было видно, что медведь пошёл в сторону парка «Гремячая грива», где любят гулять горожане.
Информацию о звере довели до всех автопатрулей.
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В дежурную часть полиции обратились жители Железнодорожного района краевого центра. Они рассказали, что во дворе жилого дома на улице Копылова видели медведя. На место направили наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали территорию, но хищника не обнаружили.
Информацию о звере довели до всех автопатрулей.
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Мария Фирсова