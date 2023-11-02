В Красноярском крае 10-летняя девочка уронила айфон в ванну и умерла

Фото: istocK/Soumen Hazra
Школьница принимала ванну в Ачинске, пока родителей не было дома.
Shot пишет, что девочка поставила телефон на зарядку и принимала ванну, листая социальные сети. В какой-то момент школьница не удержала телефон и уронила его.
Предположительно, смерть наступила мгновенно. От сильного удара током девочка скончалась. Тело обнаружили родители, когда вернулись домой.
Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в питерской школе после ночного дежурства обнаружили мёртвого охранника. ЧП случилось на Благодатной улице. Охранник на дежурстве захотел вспомнить детство и поиграть со своим пьяным другом в «ножички». Во время игры лезвие отскочило и воткнулось в правую голень. Мужчина потерял много крови.
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Предположительно, смерть наступила мгновенно. От сильного удара током девочка скончалась. Тело обнаружили родители, когда вернулись домой.
Ранее сообщалось, что в питерской школе после ночного дежурства обнаружили мёртвого охранника. ЧП случилось на Благодатной улице. Охранник на дежурстве захотел вспомнить детство и поиграть со своим пьяным другом в «ножички». Во время игры лезвие отскочило и воткнулось в правую голень. Мужчина потерял много крови.
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Мария Фирсова