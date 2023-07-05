В Красноярском крае 20 детей застряли на середине реки во время сплава на катамаране

Фото: Фотобанк Московской области
Дети из Новосибирской области застряли на реке Мана во время сплава
Спасатели эвакуировали 20 детей и 4 взрослых с катамарана с лопнувшим баллоном. Инцидент произошел во время сплава по реке Мана, пишет Агентство по ГО и ЧС Красноярского края.
ЧП случилось днём 4 июля. Детская туристическая группа из Новосибирска застряла на катамаране, у которого лопнул баллон, во время сплава по реке.
Спасатели на лодках перевезли 9 человек вместе со снаряжением в поселок Манский. Остальные туристы, починив катамаран, добрались до посёлка в сопровождении спасателей. Никто не пострадал.
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ЧП случилось днём 4 июля. Детская туристическая группа из Новосибирска застряла на катамаране, у которого лопнул баллон, во время сплава по реке.
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Мария Фирсова