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В Красноярском крае 7 человек пострадали в аварии с автобусом

18 августа 2023, 09:23

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

7 человек получили травмы в аварии с участием автобуса, которая произошла на трассе
На дороге Курагино – Черемшанка произошло ДТП с автобусом, который следовал из Жаровска в Курагино. По предварительной информации, пострадали 7 человек.

Правоохранители устанавливают, сколько именно пассажиров находились в момент ДТП в автобусе. Состояние пострадавших не уточняют.


Ранее пассажирский автобус в Хабаровске попал в ДТП утром 17 августа, столкнувшись с автомобилем «Тойота».

Как сообщили автоинспекторы, в 7:25 утра местного времени в Хабаровске водитель, управляя «Тойотой», в районе дома N 92 на улице Карла Маркса не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автобусом Bogdan, стоявшим на автобусной остановке.

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ВСУ перепутали фермерский КамАЗ с военным объектом и ударили дроном
Shot: ВСУ по ошибке атаковали фермерский КамАЗ в Белгородской области дроном
18 августа 2023, 10:03

Фото: iStock/Nzpn

Украинские военнослужащие по ошибке атаковали дроном-камикадзе фермерский КамАЗ, работавший в поле в Белгородской области. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Минувшим вечером, фермер проводил ​сельскохозяйственные работы в поле Белгородской области.

​Со стороны дислокации украинских подразделений ​был ​запущен беспилотник. По информации портала, оператор дрона перепутал КамАЗ с военным объектом и ​направил дрон в кабину. В результате удара, беспилотник врезался в ​зеркало заднего вида машины. Отмечается, что БПЛА не сдетонировал, взрыва не произошло. 

​Фермер в результате происшествия не пострадал. 

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В Москве женщина узнала, что её бывший муж — педофил во время генеральной уборки
18 августа 2023, 08:25

Фото: iStock/Rawf8

Женщина во время уборки случайно наткнулась на старые компакт-диски. На видео экс-супруг насиловал мальчиков.
Shot пишет, что 46-летняя педагог-психолог во время уборки в своей московской квартире в Академическом районе вытащила из ящика два компакт-диска. На одном из них были записаны видео того, как её бывший муж насиловал 10-летнего мальчика, на другом была запись, как мужчина пытался целовать 14-летнего подростка.
 
Неизвестно, как эти диски попали в дом к женщине, учитывая тот факт, что с мужем она не живёт несколько лет. Женщина отнесла диски в полицию. Сотрудники оперативно задержали педофила.
 
Выяснилось, что 47-летний директор фотоателье растлил детей 2 года назад в своей квартире в Звенигороде. Мужчина выбирал мальчиков, у которых не было отцов. Дети боялись рассказать о случившемся матерям.
 
Возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Педофилу может грозить более 20 лет колонии.

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#педофилия
#москва
#полиция
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В Якутии глава центра информационных связей МВД работал по поддельному диплому
18 августа 2023, 08:15

Фото: iStock/blinow61

Правоохранители возбудили дело на 45-летнего подполковника, который занимал должность главы центра информационных связей и защиты информации МВД России по Якутии.
Baza пишет, что мужчина был на хорошем счету в МВД и поднимался по карьерной лестнице. Но в мае 2023 года выяснилось, что его диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого поддельный.
 
В МВД началась проверка, во время которой выяснилось, что диплом более 15 лет назад мужчине подарила его экс-жена. После такого признания сотрудника уволили со службы и возбудили уголовное дело.
 
Мужчины находится под подписку о невыезде, а следователи ищут бывшую жену подполковника, чтобы узнать, где она приобрела диплом.

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#диплом
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Слесарь-маньяк из Москвы несколько часов бил и насиловал пленницу
В Москве задержали слесаря-шизофреника, который избил и изнасиловал россиянку
18 августа 2023, 07:47

Фото: iStock/Paul Gorvett

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который набросился на женщину и запер у себя в квартире дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчина заманил к себе домой 32-летнюю женщину. Когда она захотела покинуть его жилище, преступник разозлился и стал угрожать гостье. Он схватил нож и предупреждал жертву о расправе, затем, принялся ее душить и избивать. После того, как мужчина несколько раз изнасиловал женщину, он отпустил ее.  Пострадавшая обратилась в полицию и сообщила о случившемся.  

Преступника удалось задержать. Правоохранители выяснили, что он состоит на учете в психдиспансере с диагнозом «шизофрения». Полиция возбудила уголовное дело. 

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#мужчина
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На Камчатке женщина зарезала любовника, обвинившего ее в изменах
СКР: Жительница Камчатки убила сожителя, обвинявшего её в изменах
18 августа 2023, 07:33

Фото: iStock/PaulBiryukov

На Камчатке, во время ссоры со своим сожителем, женщина зарезала любовника. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.
В день происшествия пара находилась на даче.  

В какой-то момент, между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Ревнивый любовник стал обвинять сожительницу в изменах и оскорблять. Женина схватила нож и нанесла им несколько ударов в область бедра возлюбленного. В результате удара, была порезана бедренная артерия, что стало причиной сильного кровотечения. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.  В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она находится под домашним арестом. 

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#женщины
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#происшествия
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Британская тюремщица попала за решетку из-за секса по телефону с заключенным
The Sun: В Британии тюремщица попала за решетку из-за секса по телефону с заключенным
18 августа 2023, 07:14

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

В Великобритании суд графства Стаффордшир приговорил к году тюрьмы тюремщицу, состоящую в интимных отношениях с заключенным. Об этом пишет The Sun.
Подсудимой стала 27-летняя надзирательница тюрьмы HMP Oakwood Кэти Локстон, которая вступила в отношения с 32-летним Адамом Хиггсом. Уточняется, что пара занималась сексом по телефону. Они осуществили 3451 звонков, продолжительность которых превысила 380 часов.

В результате Локстон сама оказалась за решеткой, а Хиггсу дополнительно назначили восемь месяцев тюрьмы за незаконное хранение телефонного устройства.

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#суд
#отношения
#тюрьма
#великобритания
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МЧС: В Иркутской области загорелся гипермаркет на площади 800 кв. м
18 августа 2023, 06:34

Фото: iStock/MattGush

В городе Усть-Илимск Иркутской области произошел пожар в гипермаркете. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
«В 09:15 (04:15 мск) в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. Площадь пожара в настоящее время составляет 800 кв. м», — проинформировали экстренные службы.

Семь человек самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия МЧС. Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работают семь пожарных расчетов и 18 спасателей.

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#мчс
#происшествия
#пожар
#иркутская область
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В Европе незнакомец изнасиловал пьяную туристку на пляже
Proto Thema: На греческом острове Иос незнакомец изнасиловал на пляже пьяную туристку
18 августа 2023, 05:54

Фото: iStock/Symeonidis Dimitri

В Европе пьяную туристку во время ночной прогулки по пляжу изнасиловал незнакомец. Об этом пишет Proto Thema.
Инцидент случился на греческом острове Иос. Девятнадцатилетняя отдыхающая из Великобритании отправилась на пляж в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка рассказала, что неизвестный напал на нее около 21:00, после чего мужчина исчез, а пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время местная полиция проводит расследование.

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«Осторожно, Москва»: Момент взрыва украинского беспилотника в Москва-Сити попал на видео
18 августа 2023, 05:30

Фото: iStock/Naypong

Момент взрыва украинского БПЛА над Экспоцентром попал на домашнюю видеокамеру одного из жителей Москва-Сити. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».




Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.

Экстренные службы столицы рассказали, что после падения дрона повреждены 20 квадратных метров на фасаде одноэтажного павильона в районе Краснопресненской набережной.

По информации тг-канала Mash, упавший в районе Экспоцентра беспилотник — это украинский дрон-камикадзе «Бобер». Аналогичный упал 11 августа упал в районе Живописного моста на северо-западе Москвы. Дальность полёта у него составляет 600–1000 км, в качестве боеголовки — кумулятивный заряд KZ-6.

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#беспилотник
#взрыв
#видео
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