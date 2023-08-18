В Красноярском крае 7 человек пострадали в аварии с автобусом

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7 человек получили травмы в аварии с участием автобуса, которая произошла на трассе
На дороге Курагино – Черемшанка произошло ДТП с автобусом, который следовал из Жаровска в Курагино. По предварительной информации, пострадали 7 человек.
Правоохранители устанавливают, сколько именно пассажиров находились в момент ДТП в автобусе. Состояние пострадавших не уточняют.
Ранее пассажирский автобус в Хабаровске попал в ДТП утром 17 августа, столкнувшись с автомобилем «Тойота».
Как сообщили автоинспекторы, в 7:25 утра местного времени в Хабаровске водитель, управляя «Тойотой», в районе дома N 92 на улице Карла Маркса не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автобусом Bogdan, стоявшим на автобусной остановке.
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Правоохранители устанавливают, сколько именно пассажиров находились в момент ДТП в автобусе. Состояние пострадавших не уточняют.
Как сообщили автоинспекторы, в 7:25 утра местного времени в Хабаровске водитель, управляя «Тойотой», в районе дома N 92 на улице Карла Маркса не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автобусом Bogdan, стоявшим на автобусной остановке.
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Мария Фирсова