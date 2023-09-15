В Красноярском крае арестовали мужчину, который забил шестилетнюю девочку топором

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Суд арестовал жителя Красноярского края по подозрению в убийстве шестилетней девочки топорищем, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации Следственного комитета, вечером 14 сентября в деревне Тагара Кежемского района к местному жителю в гости пришла соседка с шестилетней дочерью. Хозяин дома находился в нетрезвом состоянии. Он заявил, что ему очень сильно мешает ребенок, вышел из дома, а затем вернулся с топорищем в руках.
Мужчина начал бить ребенка топором по голове, мать попыталась защитить дочь и оттолкнуть пьяного соседа, однако, сделать этого ей не удалось. Девочка скончалась, не доехав до больницы. Женщина также получила травмы, но незначительные.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье убийство, его поместили в СИЗО до 14 ноября.
Отмечается, что подозреваемый признал свою вину.
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Мужчина начал бить ребенка топором по голове, мать попыталась защитить дочь и оттолкнуть пьяного соседа, однако, сделать этого ей не удалось. Девочка скончалась, не доехав до больницы. Женщина также получила травмы, но незначительные.
Отмечается, что подозреваемый признал свою вину.
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Евгения Парфентьева