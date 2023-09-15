В Красноярском крае арестовали мужчину, который забил шестилетнюю девочку топором

Суд установил факт совершения россиянкой преступлений по пунктам «а», «д» части 2 статьи 245 УК РФ по факту жестокого обращения с животными, части 1 статьи 318 УК РФ по факту применения насилия к представителям власти во время исполнения должностных обязанностей и и статье 319 УК РФ за публичное оскорбление органов правопорядка.



