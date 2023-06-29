В Красноярском крае четверо детей отравились растением, съеденным на прогулке

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По информации СМИ, дети нашли на земле выброшенные листья диффенбахии. Это комнатное растение является ядовитым. Школьники же посчитали, что нашли обрезки бамбука и решили попробовать их.
По факту происшествия возбудили проверку, правоохранители просят аккуратнее относиться к утилизации ядовитых растений.
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