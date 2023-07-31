В Красноярском крае диверсант поджег релейный шкаф

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В Красноярском крае неизвестный диверсант поджег железнодорожное оборудование вблизи станции Шарыпово, сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, произошедшее не отразилось на движении поездов.
Рано утром 31 июля, неизвестный поджег два релейных шкафа, которые отвечали за системы блокировки и сигнализацию. Возгорание погасло само, движение поездов нарушено не было. Поджигатель скрылся с места преступления, однако, оставил пустую бутылку возле шкафов и перцовый баллончик.
Правоохранительные органы устанавливают личность диверсанта.
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Рано утром 31 июля, неизвестный поджег два релейных шкафа, которые отвечали за системы блокировки и сигнализацию. Возгорание погасло само, движение поездов нарушено не было. Поджигатель скрылся с места преступления, однако, оставил пустую бутылку возле шкафов и перцовый баллончик.
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Анастасия Крестьянова