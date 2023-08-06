В Красноярском крае два человека погибли в ДТП с фурами

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На трассе Алтай – Кузбасс 6 августа случилась крупная авария с участием двух фур. Автомобили врезались лоб в лоб. Водители скончались на месте.
Удар оказался настолько сильным, что одна из фур отлетела в сторону, пробила ограждение и скатилась в овраг.
После столкновения машины загорелись. Пока правоохранителям удалось установить личность только одного из скончавшихся водителей.
Движение по шоссе полностью заблокировали. Причины ДТП выясняются.
Ранее в подмосковном Ступино на трассе М-4 произошло жуткое ДТП с газелью и тягачом. По информации СМИ, тягач, передвигавшийся по мосту, сорвался вниз и упал на М-4. В этот момент в него влетела проезжавшая по трассе газель, произошел взрыв. Прицеп-бочка, оставшийся на мосту, тоже вспыхнул.
Оба водителя пострадали, но выжили. Их госпитализировали в местную больницу, о степени тяжести состояния пострадавших пока ничего не сообщается.
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После столкновения машины загорелись. Пока правоохранителям удалось установить личность только одного из скончавшихся водителей.
Ранее в подмосковном Ступино на трассе М-4 произошло жуткое ДТП с газелью и тягачом. По информации СМИ, тягач, передвигавшийся по мосту, сорвался вниз и упал на М-4. В этот момент в него влетела проезжавшая по трассе газель, произошел взрыв. Прицеп-бочка, оставшийся на мосту, тоже вспыхнул.
Оба водителя пострадали, но выжили. Их госпитализировали в местную больницу, о степени тяжести состояния пострадавших пока ничего не сообщается.
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Мария Фирсова