В Красноярском крае фонд ОМС подал в иск на больницы на 20 млн рублей

Фото: Фотобанк Московской области
Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) подал в суд на больницы Красноярского края за то, что те лечили по полисам ОМС случаи, не попадающие под страхование. Об этом пишет NGS24.RU.
По информации издания, речь идёт о психических расстройствах, туберкулезе, опьянении и алкогольной интоксикации. В пресс-службе арбитражного суда уточнили, что речь идёт о Большемуртинской и Ужурской районных больницах.
Фондом в разное время были проведены ряд проверок, которые выявили нецелевое использование средств ОМС. Деньги тратились на военных и иностранцев, которых нельзя лечить по ОМС. Кроме того, болезни, которые лечили врачи, не являлись страховыми случаями.
В настоящее время суд решает вопрос о принятии заявлений к производству.
Читайте также:
Жителя Волгограда оштрафовали на 309 миллионов рублей за огурцы
В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом
Омбудсмен Романова рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке
Фондом в разное время были проведены ряд проверок, которые выявили нецелевое использование средств ОМС. Деньги тратились на военных и иностранцев, которых нельзя лечить по ОМС. Кроме того, болезни, которые лечили врачи, не являлись страховыми случаями.
Читайте также:
Жителя Волгограда оштрафовали на 309 миллионов рублей за огурцы
В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом
Омбудсмен Романова рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке
Диана Аванесян