В Красноярском крае крысы напали на ребенка

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Роспотребнадзор сообщает, что жители Красноярского края стали жаловаться на нападения крыс.
На жителей Красноярского края стали нападать крысы. За сентябрь там было зарегистрировано 10 случаев, пишет KP.RU, ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.
Агрессивные крысы нападали на жителей Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района. Среди пострадавших есть и ребенок. Он шел по тротуару мимо мусорных баков. После инцидента ему потребовалась помощь.
Всего с начала 2023 года жители Красноярского края пожаловались 119 раз на крыс. Грызуны обитают в жилых домах и в общественных местах. Роспотребнадзор оценил заселенность крысами домов и прилегающей к ним территорий. Оказалось, что норма превышена в 92 раза.
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Агрессивные крысы нападали на жителей Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района. Среди пострадавших есть и ребенок. Он шел по тротуару мимо мусорных баков. После инцидента ему потребовалась помощь.
«В связи с этим управлением было инициировано внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Красноярского края», — сообщают в ведомстве.Управляющие компании поведут коплекс дератизационных мероприятий и вывезут мусор.
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Мария Фирсова