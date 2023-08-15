В Красноярском крае медведь напал на грибников

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Медведь напал на троих грибников в лесу на юге Красноярского края.
Пресс-служба регионального МВД сообщает, что мужчины собирали грибы в окрестностях села Имисское, когда на них напал медведь.
Грибникам удалось отпугнуть зверя ружьём. Двое грибников пострадали.
Ранее в американском штате Пенсильвания мужчина столкнулся с медведем прямо возле своего дома.
Американец спустился в гараж, чтобы наладить водопроводный шланг и натолкнулся на огромного медведя, который рылся в мусоре в поисках еды. Голодное животное испугалось и бросилось на мужчину, вцепившись ему в голову. К счастью, медведь быстро сбежал, а пострадавший ринулся в дом, где его супруга уже вызвала скорую помощь.
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Грибникам удалось отпугнуть зверя ружьём. Двое грибников пострадали.
Американец спустился в гараж, чтобы наладить водопроводный шланг и натолкнулся на огромного медведя, который рылся в мусоре в поисках еды. Голодное животное испугалось и бросилось на мужчину, вцепившись ему в голову. К счастью, медведь быстро сбежал, а пострадавший ринулся в дом, где его супруга уже вызвала скорую помощь.
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Мария Фирсова