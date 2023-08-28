В Красноярском крае мигранты с арматурой напали на участника СВО и его жену

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В городе Шарыпово Красноярского края участник СВО и его жена стали жертвами нападения группы местных жителей. Злоумышленники были вооружены строительными молотками-кирками и арматурой, в настоящее время нападавшие задержаны. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на СК РФ.
«Четверо подозреваемых напали на двоих мужчин и женщину, нанеся им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками. Подозреваемые задержаны», — проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что трое иностранцев в нетрезвом состоянии стали приставать к женщине, а находящиеся рядом мужчины решили ее защитить. Телеграм-канал Readovka пишет, что супругом молодой женщины является участник СВО.
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