В Красноярском крае мужчина на комбайне с включенной жаткой устроил погоню за детьми

Фото: iStock/Orientaly
Комбайнер, который осуществлял работы в поле, заметил мальчиков и решил их прогнать. Направив в сторону несовершеннолетних технику с включенной жаткой, мужчина стал приближаться к группе детей. Один из несовершеннолетних не услышал работающий комбайн и остался на месте, однако, мужчина лишь увеличил скорость.
Читайте также:
В Калининграде конюх похитил 16-летнюю наездницу и пытался вывезти её в Узбекистан
В Новой Москве ребенок выпал из окна третьего этажа
В Магнитогорске женщина чуть не похитила ребенка из лифта