В Красноярском крае мужчина убил шестилетнюю девочку топором

В Красноярском крае мужчина убил шестилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.
В следственном комитете проинформировали, что в четверг, 14 сентября, в деревне Тагара Кежемского района к мужчине в гости пришла соседка с дочерью. Хозяин дома находился в нетрезвом состоянии и заявил, что девочка мешает ему. После этого он взял рукоять топора и стал без причин наносить девочке удары по голове.
Женщина пыталась закрыть ребенка собой и оттолкнуть мужчину, но не справилась со злоумышленником. Шестилетняя девочка скончалась в больнице. Ее мать получила незначительные травмы.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ведомстве отметили, что в момент совершения преступления он мог находиться под воздействием наркотиков.
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Женщина пыталась закрыть ребенка собой и оттолкнуть мужчину, но не справилась со злоумышленником. Шестилетняя девочка скончалась в больнице. Ее мать получила незначительные травмы.
«В Кежемском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка», — сообщили в СК РФ.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ведомстве отметили, что в момент совершения преступления он мог находиться под воздействием наркотиков.
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Диана Аванесян