В Красноярском крае мужчина убил шестилетнюю девочку топором

Приморские инспекторы охотничьего надзора застрелили медведя, который ещё с августа ходил с бидоном на голове и успел стать звездой местных СМИ и интернета. Как сообщил представитель охотнадзора, животное застрелили, потому что оно начало проявлять агрессию к людям, пишет РИА Новости.