В Красноярском крае на мужчину завели дело об оскорблении чувств верующих

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В городе Канск Красноярского края в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.
«В Канске возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем хулиганских действий, направленных на оскорбление чувств верующих», — говорится в публикации.
По версии следствия, во время воскресной утренней службы Свято-Троицкого кафедрального собора Канска три пьяных молодых человека грубо ругались на тротуаре, после чего зашли в собор. Там 20-летний молодой человек прошел на солею, кричал, танцевал, угрожая при этом насилием прихожанам. Свои действия при этом нарушитель снимал на телефон.
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