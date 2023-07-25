В Красноярском крае нашли убийцу 16-летней девочки

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В Красноярском крае задержали ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве девочки-подростка, сообщает Telegram-канал SHOT.
Школьница из Дивногорска пропала вечером 22 июля, а вчера ее полуобнаженное тело с перерезанным горлом нашли в лесу рядом с трассой.
Правоохранительные органы задержали по подозрению в убийстве подростка 34-летнего местного жителя. Отмечается, что фигурант уже был судим, а на месте убийства девочки два года назад находили труп 32-летней официантки.
В результате экспертизы, биоматериал задержанного совпал с найденным на теле убитой девочки.
Сейчас с рецидивистом работают следователи. Не исключается, что у него были и другие жертвы.
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Правоохранительные органы задержали по подозрению в убийстве подростка 34-летнего местного жителя. Отмечается, что фигурант уже был судим, а на месте убийства девочки два года назад находили труп 32-летней официантки.
Сейчас с рецидивистом работают следователи. Не исключается, что у него были и другие жертвы.
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Евгения Парфентьева