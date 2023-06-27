В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из спецприёмника через подкоп

Фотобанк Московской области/Татьяна Коробейник
После освобождения он должен был находиться под надзором до 2030 года, но он игнорировал все предписания. В итоге мужчину посадили в спецприёмник.
Мужчину ищут.
Ранее в Кургане преступник пытался сбежать от полиции и сломал себе ноги. Мужчину остановили за нарушение правил ПДД и привезли в участок. Там он категорически отказался проходить медицинское освидетельствование. Когда полицейский вышел из кабинета, нарушитель выскочил из камеры, забрался на крышу подсобки и перемахнул через забор.