В Красноярском крае отец застрелил трехлетнюю дочь из ружья

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СМИ: В тундре Таймырского района мужчина застрелил маленькую дочку во время перезарядки охотничьего ружья
В Таймырском районе Красноярского края мужчина во время перезарядки охотничьего ружья застрелил трехлетнюю дочь. Об этом пишет «МК» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Происшествие случилось в ночь на 13 июня. Мужчина перезаряжал незаконно хранящееся ружье и случайно выстрелил в ребенка. Девочка получила огнестрельные ранения в спину и голову. Родители сразу же доставили ребенка в больницу, однако врачам не удалось спасти пострадавшую.
Возбужденно уголовное дело об убийстве по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Расследование данного дела находится на контроле прокуратуры Красноярского края.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве уролог напал с ножом на хирурга из-за кабинета в столичной клинике. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Происшествие случилось в ночь на 13 июня. Мужчина перезаряжал незаконно хранящееся ружье и случайно выстрелил в ребенка. Девочка получила огнестрельные ранения в спину и голову. Родители сразу же доставили ребенка в больницу, однако врачам не удалось спасти пострадавшую.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве уролог напал с ножом на хирурга из-за кабинета в столичной клинике. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян