В Красноярском крае отец с двумя маленькими сыновьями утонули, катаясь на гидроцикле

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Мужчина и двое его маленьких сыновей погибли во время катания на гидроцикле на реке Таловка в Красноярском крае. Об этом сообщает ГСУСК региона.
Сообщается, что гидроцикл опрокинулся, в результате чего семья погибла. По предварительной информации, отец со своими детьми катался на гидроцикле без спасательных жилетов.
По факту трагедии началась проверка.
Напомним, ранее сотрудница подмосковной полиции спасла тонувшего ребёнка. ЧП произошло у водоёма в деревне Негомож Коломенского городского округа. Дети пошли купаться без разрешения родителей. Одна из девочек решила научиться плавать, но начала тонуть. Несколько минут правоохранитель реанимировала пострадавшую, пока та не пришла в себя.
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Екатерина Коршунова