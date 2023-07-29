В Красноярском крае погиб десантник лесопожарного центра

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Десантник лесопожарного центра погиб во время тушения пожаров в Эвенкийском районе Красноярского края.
Mash пишет, что 34-летний Рустам Наметов 27 июля отправился с коллегой набрать воды в ранцы. Когда они переходили через реку Тэтэрэ, мужчина упал. Его подхватило и унесло сильное течение.
Вещи Рустама обнаружили в 200 метрах от того места, где он пропал. Тело мужчины до сих пор не найдено.
Наземными поисками занимаются полицейские, с воздуха — подключили вертолёт.
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Вещи Рустама обнаружили в 200 метрах от того места, где он пропал. Тело мужчины до сих пор не найдено.
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Мария Фирсова