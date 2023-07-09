В Красноярском крае погиб пропавший 14-летний школьник

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В полицию с заявлением обратились родственники мальчика. По их словам, 6 июля школьник ушёл из дома в деревне Марьясово Балахтинского района пасти скот и не вернулся.
Тело 14-летнего подростка нашли в озере. Следственно-оперативная группа выясняет причины случившегося.
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Мария Фирсова