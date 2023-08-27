В Красноярском крае пьяные мужчины забили киркой прохожего и покалечили двоих

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Подозреваемые будучи пьяными в 6 микрорайоне города Шарыпово забили киркой и ножом 31-летнего мужчину.
Также мужчины ранили 27-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, а потом скрылись с места преступления.
Полицейские по горячим следам задержали преступников и доставили в отдел. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Якутске сыновья расстреляли отца из-за компьютерных игр. Вечером 18 августа мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения начал отчитывать своих сыновей (25 и 27 лет). Отец напомнил парням, что они нигде не работают и целыми днями играют в компьютерные игры. Спор перешёл в драку
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Мария Фирсова