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В Красноярском крае рабочих насмерть засыпало зерном

23 августа 2023, 09:14

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Двое рабочих агрокомплекса погибли в селе Красная поляна во время обслуживания сушильного комплекса.
Прокуратура Красноярского края сообщает, что аппаратчик обработки зерна и его помощник ночью обслуживали сушильный комплекс.
Один из работников попытался самостоятельно устранить засор, не выключая оборудование.

Рабочих затянуло вглубь контейнера с зерном. Мужчины скончались от недостатка воздуха.


Прокуратура начала проверку охраны труда на сельхозпредприятии.

Ранее в Москве рабочий упал в рециклинговую установку. Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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Россиянин упал в установку по переработке бетона

#чп
#прокуратура
#рабочие
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Квартиру, в которой россиянин держал в заложниках жену и ребенка, пришлось брать штурмом
В Нижнем Тагиле мужчина взял в заложники жену и ребенка
23 августа 2023, 08:30

Фото: iStock/cyano66

В Нижнем Тагиле охранник неделю не выпускал из квартиры жену и ребенка, сообщает E1.RU.
По словам знакомых семьи, охранник, в последнее время начал проявлять признаки психического расстройства.

В один из дней он отобрал у жены телефон, запретил ей пользоваться социальными сетям и запер ее дома с маленьким ребенком. Неделю они прожили в плену у собственного отца и мужа. Мужчина избивал свою супругу и запрещал ей выходить на связь с внешним миром, однако, к счастью, ей все же удалось отправить сообщение родственнику. 

«Мы в заложниках. Пистолет и нож у него. Поможете если, хорошо будет. Пишу и удаляю, пока есть время. От меня заявлять нельзя, он меня убьет», - написала женщина. 

22 августа квартиру супругов пришлось брать штурмом. Заложников освободили, а их мучителя задержали.

Информация о мере пресечения для мужчины и нынешнем состоянии его жены и ребенка пока не приводится. 

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Два пьяных украинца разнесли польский хостел
WNP: В Гданьске два пьяных украинца разнесли польский хостел
23 августа 2023, 07:33

Фото: iStock/Elena Perova

В польском городе Гданьск два пьяных украинца забрались в хостел и разгромили его, сообщает WNP.
По информации СМИ, 18 августа два пьяных украинца разбили окна в одном из польских хостел города Гданьск, пробрались внутрь, сломали там несколько дверей, а также побили окна в припаркованном рядом автомобиле.

Вандалов задержали прибывшие на место происшествия полицейские. Один из задержанных вел себя агрессивно и оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

В результате, в организме одного из них обнаружили 2,5 промилле алкоголя, в организме второго – более одного промилле. 

Сейчас задержанным грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

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#польша
#вандализм
#украина
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Три украинских беспилотника пытались атаковать Москву
Минобороны: Силы ПВО и РЭБ пресекли атаку трех БПЛА ВСУ на Москву
23 августа 2023, 06:54

Фото: iStock/Naypong

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью трех беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

При этом, третий БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение, упав на строящееся здание «Москва-Сити». Взрывной волной повыбивало стекла в окнах близлежащих домов.

В результате атаки никто не пострадал. 

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#беспилотник
#москва
#пво
#минобороны рф
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Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара
Из пятиэтажного дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара
23 августа 2023, 06:34

Фото: iStock/Distortion Media

Из пятиэтажного дома в Ленинском районе Красноярска из-за возгорания эвакуировали более 150 жителей, среди которых 30 детей. Один человек получил травмы, сообщает региональное управление МЧС.
Сигнал о пожаре на улице 26 Бакинских комиссаров пришел ночью. Возгорание заняло 18 кв. м.

«Всего было спасено 151 человек с использованием ручных и автолестниц, по лестничным клеткам. Нет погибших», — уточнили в ведомстве.
К моменту сообщения, пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 49 спасателей и 16 единиц спецтехники.

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#склад
#мчс
#пожар
#шоссе
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#возгорание
#происшествия
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В Индии официант снимал постояльцев в туалете на скрытую камеру
The Indian Express: В Индии официант снимал постояльцев в туалете на скрытую камеру и попался
23 августа 2023, 06:04

Фото: iStock/undefined undefined

В индийском городе Пимпри-Чинчвад официант отеля тайком снимал на видео людей в общественном туалете, но в итоге попался полиции. Об этом пишет The Indian Express.
22-летнего Иранна Пандхаре вывел на чистую воду один из постояльцев отеля, который заметил в туалете ресторана мобильный телефон и обратился в полицию. Позже правоохранители обнаружили в телефоне видеозаписи непристойного содержания.

В настоящее время Пандхаре арестовали по статье об информационных технологиях.

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#телефон
#индия
#полиция
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В Суэцком канале столкнулись два танкера с сжиженным газом
Marine Traffic: В Суэцком канале столкнулись два танкера с сжиженным газом
23 августа 2023, 05:56

Фото: iStock/IgorSPb

Два танкера, перевозящие сжиженный природный газ, столкнулись в Суэцком канале. Об этом Marine Traffic сообщает на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).
Отмечается, что одним из танкеров владеет компания Burri с Каймановых островов. Второй танкер BW Lesmes шел под флагом Сингапура.

В пресс-службе Marine Traffic уточнили, что оба танкера перевозили сжиженный газ.

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В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали

#дтп
#газ
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Момент столкновения БПЛА с башней в «Москва-Сити» сняли на видео
Вспышка, взрыв, дым. Столкновения БПЛА с башней в «Москва-Сити» сняли на видео
23 августа 2023, 04:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

Момент столкновения украинского БПЛА с одним из издания в комплексе «Москва-Сити» попал в объективы камер видеонаблюдения, сообщил телеграм-канал Mash.



По данным источника, повреждено пять оконных пролётов с 10 по 15 этаж, пострадавших нет.

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Собянин прокомментировал атаку дронов на Москву

В Сети появилось видео последствий падения БПЛА в Химках
#видео
#бпла
#всу
#минобороны
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Минобороны рассказало об атаках дронов ВСУ на Москву
Минобороны: Пресечена попытка Киева совершить атаку тремя БПЛА самолетного типа
23 августа 2023, 04:05

Фото: istockphoto/aapsky

Министерство обороны РФ сообщило в своем официальном телеграм-канале, что все в атаке на Москву участвовали три дрона самолетного типа.
В ведомстве подчеркнули, чтодва из них были сбиты ПВО, а третий — остановлен средствами РЭБ.

«23 августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити», — заявили в Министерстве обороны.
Там также добавили, что пострадавших нет.

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В Сети появилось видео последствий падения БПЛА в Химках

Появилось видео с места атаки дрона на строящееся здание «Москва-Сити»
#москва
#столкновение
#видео
#бпла
#здание
#рф
#пво
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ТСН: В порту Измаил Одесской области прогремели взрывы
ТСН: В порту города Измаил Одесской области прогремела серия взрывов
23 августа 2023, 03:55

Фото: iStock/KoliadzynskaIryna

В Одесской области в порту города Измаил слышны взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу, сообщает ТСН.
«Мониторинговые каналы сообщают, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы», — пишет украинский телеканал в своем Телеграм-канале.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 01:32 на территории региона объявлена воздушная тревога.

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#тревога
#воздушная тревога
#украина
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