В Красноярском крае рабочих насмерть засыпало зерном

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Двое рабочих агрокомплекса погибли в селе Красная поляна во время обслуживания сушильного комплекса.
Прокуратура Красноярского края сообщает, что аппаратчик обработки зерна и его помощник ночью обслуживали сушильный комплекс.
Один из работников попытался самостоятельно устранить засор, не выключая оборудование.
Рабочих затянуло вглубь контейнера с зерном. Мужчины скончались от недостатка воздуха.
Прокуратура начала проверку охраны труда на сельхозпредприятии.
Ранее в Москве рабочий упал в рециклинговую установку. Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
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Россиянин упал в установку по переработке бетона
Один из работников попытался самостоятельно устранить засор, не выключая оборудование.
Рабочих затянуло вглубь контейнера с зерном. Мужчины скончались от недостатка воздуха.
Ранее в Москве рабочий упал в рециклинговую установку. Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
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Россиянин упал в установку по переработке бетона
Мария Фирсова