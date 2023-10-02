В Красноярском крае школьница оказалась в больнице после избиения сверстницами

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В Ачинске 14-летняя школьница оказалась в больнице после драки с тремя сверстницами.
В главном управлении МВД России по региону сообщают, что пострадавшая девочка и нападавшие учатся в параллельных классах. На школьницу накинулись подростки во дворе, который находится недалеко от школы. Поводом для конфликта могла стать личная неприязнь к девочке.
С родителями и подростками провели беседу. До этого момента на учёте никто из школьниц не состоял. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростки жестоко избили мужчину. Екатеринбуржцы стали свидетелями драки в микрорайоне Вторчермета, мужчину госпитализировали. Очевидцы считают, что в драке участвовало около 10 человек. Группа подростков накинулась на мужчину возле круглосуточного магазина.
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С родителями и подростками провели беседу. До этого момента на учёте никто из школьниц не состоял. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.
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Мария Фирсова