В Красноярском крае трехлетний малыш умер, съев домашнюю котлету

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Маленький ребенок умер после того, как съел домашнюю котлету. Родители приготовили ее из говяжьего фарша. Трагедия произошла в одной из отдаленных деревень Красноярского края.
Многодетные родители (всего в семье было пятеро детей) решили приготовить колбасу в домашних условиях, сообщает телеграм-канал SHOT. Из остатков фарша, который был в колбасном шприце, они пожарили две небольшие котлетки, одну из которых дали младшему сыну, который крутился на кухне.
Сразу после того, как малыш съел ее, он стал жаловаться на боли в животе. Затем его несколько раз вырвало. Перепуганные родители отнесли ребенка в местный фельдшерско-акушерский пункт. Ему становилось все хуже и хуже. Фельдшер вызвала вертолет санитарной авиации, чтобы транспортировать мальчика в областную больницу.
Однако транспортировки малыш не дождался. У него посинели губы, а затем он перестал дышать. Точную причину смерти ребенка пока не удалось установить даже после вскрытия. Оставшуюся говядину и другие ингредиенты, из которых готовили колбасу, отправили на экспертизу. Котенок, который на полу доел остатки котлеты, вскоре тоже умер. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Семья считалась благополучной и на учете в органах опеки и комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.
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Сразу после того, как малыш съел ее, он стал жаловаться на боли в животе. Затем его несколько раз вырвало. Перепуганные родители отнесли ребенка в местный фельдшерско-акушерский пункт. Ему становилось все хуже и хуже. Фельдшер вызвала вертолет санитарной авиации, чтобы транспортировать мальчика в областную больницу.
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Александр Бойцов